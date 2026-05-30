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Starb «Timmy» durch Fischernetze? Verwesender Buckelwal soll heute an Land gezogen und untersucht werden

dpa

30.5.2026 - 07:41

Seit Wochen liegt der tote Buckelwal vor der dänischen Urlaubsinsel Anholt – und müffelt inzwischen gewaltig. Nun soll das Tier an Land gezogen werden. Wie geht es dann weiter?

DPA

30.05.2026, 07:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der vor Anholt gestrandete Buckelwal «Timmy» soll an Land gezogen und kommende Woche untersucht werden.
  • Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen kritisiert den früheren Rettungsversuch. Seiner Ansicht nach war das Tier schwer krank und die Aktion verursachte unnötigen Stress und Leid.
  • Bei der Obduktion soll geklärt werden, woran der Wal starb. Experten suchen unter anderem nach Spuren von Fischernetzen oder Plastik.
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Lange passierte nichts, nun soll der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver des «Timmy» genannten Buckelwals an Land gezogen werden. Ob das am Samstag oder erst am Sonntag passiert, war zunächst unklar. Die Untersuchung des Kadavers soll kommende Woche folgen.

«Weil das Tier so lange in der Sonne gelegen hat, wird es stark stinken», sagte der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen begleitet. «Das wird ziemlich überwältigend, wenn man es nicht gewohnt ist.» Ausserdem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb an solchen Aktionen möglichst wenige Menschen beteiligt seien. 

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery
Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Die Vorbereitungen für die Arbeiten am Wal-Kadaver laufen.

Die Vorbereitungen für die Arbeiten am Wal-Kadaver laufen.

Bild: dpa

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Achtung, Ansteckungsgefahr! Die Behörden klären auf Deutsch auf.

Achtung, Ansteckungsgefahr! Die Behörden klären auf Deutsch auf.

Bild: dpa

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Seit Wochen liegt der Wal-Kadaver vor Anholt. Ein Transportversuch scheiterte.

Seit Wochen liegt der Wal-Kadaver vor Anholt. Ein Transportversuch scheiterte.

Bild: dpa

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery
Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Die Vorbereitungen für die Arbeiten am Wal-Kadaver laufen.

Die Vorbereitungen für die Arbeiten am Wal-Kadaver laufen.

Bild: dpa

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Achtung, Ansteckungsgefahr! Die Behörden klären auf Deutsch auf.

Achtung, Ansteckungsgefahr! Die Behörden klären auf Deutsch auf.

Bild: dpa

Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen – Gallery. Seit Wochen liegt der Wal-Kadaver vor Anholt. Ein Transportversuch scheiterte.

Seit Wochen liegt der Wal-Kadaver vor Anholt. Ein Transportversuch scheiterte.

Bild: dpa

Seit mehr als zwei Wochen treibt der Kadaver vor der Urlaubsinsel im flachen Wasser. Einmal hatten die Dänen versucht, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn dann in einen Hafen zu bringen. Der Versuch scheiterte, nun soll das Tier direkt am Strand untersucht werden. Es gehe vor allem darum, herauszufinden, woran es starb, sagte Madsen – «denn in der Diskussion ging es ja viel darum, ob der Wal gerettet werden konnte oder nicht».

Wal-Forscher: Rettungsversuch war «reine Tierquälerei»

Der Forscher nimmt derzeit an, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte. «Das war ganz offensichtlich ein krankes, entkräftetes Tier, das nicht gerettet werden konnte, und man hätte es einfach in Frieden lassen sollen.» Stattdessen habe man ein Tier, das noch nie in Gefangenschaft gelebt habe, tagelang in einer Metallkiste eingesperrt über das Meer bugsiert. «Es wurde von den Wellen hin und her geschmissen, dem Lärm der Motoren ausgesetzt, um dann einfach ins Meer gekippt zu werden – das muss höllisch stressig und beängstigend für das Tier gewesen sein.» Die Aktion sei «reine Tierquälerei» gewesen. 

Der Wal hatte an der deutschen Ostseeküste immer wieder Flachwasserbereiche aufgesucht – weitergezogen war er mehrfach erst, nachdem sich Menschen genähert hatten. Schliesslich lag er vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen die Empfehlung deutscher Fachleute und Institutionen hatte das Landesumweltministerium geduldet, dass eine private Initiative das Tier abtransportiert und in der Nordsee freisetzt. 

Auf der beschaulichen Urlaubsinsel Anholt mit nur etwa 130 Bewohnern wundern sich viele über das Vorgehen – und noch mehr über das grosse Interesse an dem «deutschen Promi-Wal», wie ihn hier einige nennen. «Ich verstehe nicht, wieso die Deutschen so ein Aufheben um diesen Wal machen», sagte die Dänin Susanna der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Einheimischen bedeutet der Kadaver vor allem Ärger, zumal er am beliebtesten und zugänglichsten Strand der Insel liegt. «Wenn er liegenbleibt und noch stärker stinkt, wird das zum Problem für unsere Sommergäste und den Campingplatz», sagte Matthias Vanman, der mit seiner Bekannten Hanne Skov am Hafen in der Sonne sass. Skov verbringt seit über 30 Jahren den Sommer auf dem Campingplatz der Insel unweit vom Strand. «Das grösste Problem ist, dass so ein Kadaver alles verschmutzt», meinte sie.

Spurensuche am Wal: Starb er durch Fischernetze?

Die Umweltbehörde warnt Badegäste davor, sich dem verwesenden Wal zu nähern. Zu gross ist die Ansteckungsgefahr. Wenn die Arbeiten an dem Tier beginnen, soll der Strand abgesperrt werden. Tierärzte, Behördenvertreter und Experten werden zum Beispiel nach Resten von Fischernetzen und Plastik im Darm und in der Speiseröhre des Tiers suchen.

Wenn Mitleid über Wissenschaft siegt. Timmy endet als Symbol eines umstrittenen Rettungsversuchs

Wenn Mitleid über Wissenschaft siegtTimmy endet als Symbol eines umstrittenen Rettungsversuchs

«Bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark haben Fischernetze nachweislich eine Rolle bei ihrem Tod gespielt», sagte Wal-Forscher Madsen. Bei den beiden anderen sei das zumindest eine Möglichkeit gewesen, man könne es nur nicht mit Sicherheit sagen. 

«Wir sollten uns darüber freuen, dass wir wieder mehr Buckelwale in der Ostsee sehen», sagte der Experte von der Uni Aarhus. «Aber anstatt so viele Ressourcen auf den Versuch zu verwenden, ein einzelnes Tier zu retten, sollten wir dafür sorgen, dass Tiere nicht in solche Situationen geraten.»

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