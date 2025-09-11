  1. Privatkunden
Spekulation um Aliens Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt an mysteriösem Objekt ab

Von Christian Thumshirn

11.9.2025

tecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

tecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken Ausserirdische dahinter?

Von Christian Thumshirn

11.09.2025, 19:40

11.09.2025, 19:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Republikaner Eric Burlison präsentiert bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus zum Thema unidentifizierte Flugobjekte ein bisher unveröffentlichtes Video, das den missglückten Abschuss eines ungewöhnlichen Flugobjekts über dem Roten Meer zeigt.
  • US-Drohnen setzen eine Hellfire-Rakete ein, die das Ziel überraschenderweise nur streift und weiterfliegt.
  • Experten rätseln über den Vorfall – unser Video-Explainer zeigt die Hintergründe und zeigt, wie sich der Vorfall erklären lässt – auch ohne Beteiligung von Ausserirdischen.
Mehr anzeigen

Dem US-Republikaner Eric Burlison wird ein UFO-Video zugespielt, das dieser in einem Ausschuss im Repräsentantenhaus präsentiert. Darin feuern US-Drohnen eine Hellfire-Rakete auf ein unbekanntes Objekt vor der Küste Jemens. Doch die Rakete prallt einfach ab.

Handelt es sich um ein Alien-Schiff oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Wenn Raketen abprallen statt treffen

Die Aufnahmen vom 30. Oktober 2024 zeigen, wie zwei MQ-9-Reaper-Drohnen ein Ziel verfolgen und beschiessen. Der Ausgang der Attacke erstaunt sogar Experten.

Denn statt dass die Rakete einen Volltreffer landet, verfehlt sie ihre Wirkung. Und auch das Zielobjekt scheint sich seltsam zu verhalten.

Im blue News-Video erfährst du, warum die Rakete ihr Ziel nur streifte, welche Taktik solche Drohnen nutzten und weshalb sich der Zwischenfall auch ohne eine Beteiligung von Ausserirdischen erklären lässt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Dubai vs. Saudi-Arabien: Wer baut den grössten Flughafen der Welt?

Dubai vs. Saudi-Arabien: Wer baut den grössten Flughafen der Welt?

Wie Riads nagelneuer Giga-Flughafen 2030 aussehen soll, präsentierten die Saudischen Scheichs erst vor ein paar Wochen. Da geht noch was, dachten sich wohl die Emiratis in Dubai und ziehen jetzt nach.

29.04.2024

