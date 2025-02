Energiesparen fängt bei den alltäglichen Dingen an: Etwa während des Zähneputzens den Hahn, der warmes Wasser ausspuckt, zuzudrehen und wirklich nur zum Ausspülen anzustellen. Christin Klose/dpa-tmn

Mundhygiene ist unerlässlich – auch weil sich eine schlechte Zahlgesundheit auf den ganzen Körper auswirken kann. So pflegst du deine Zähne richtig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gesundheit der Zähne wirkt sich auch auf den Rest des Körpers aus und sollte nicht vernachlässigt werden.

Laut Experten sind dabei vier Dinge entscheidend: Zweimal täglich Zähneputzen mit flouridhaltiger Zahnpasta, einmal täglich Zahnseide, eine gesunde Ernährung sowie regelmässige Zahnarztbesuche.

Am Effektivsten ist eine elektrische Zahnbürste, aber auch die klassischen Zahnbürsten tun ihren Dienst, wenn sie richtig angewendet werden.

Zahnseide ist essenziell, da sie etwa 40 Prozent der Zahnoberflächen reinigt, während das Zähneputzen die restlichen 60 Prozent abdeckt.

Ausserdem hilft regelmässiges Wasser trinken nicht nur, Speisereste zu entfernen, sondern stellt auch das pH-Gleichgewicht im Mund wieder her. Mehr anzeigen

Eine gute Mundhygiene ist entscheidend für gesunde Zähne und Zahnfleisch. Seit der Kindheit wird uns daher eingetrichtert, die Zähne richtig und regelmässig zu putzen. Aber für die richtige Zahnpflege sind Experten zufolge noch drei weitere wichtige Schritte zu beachten.

Laut Dr. Matthew Messina, klinischer Assistenzprofessor an der Ohio State University College of Dentistry und Sprecher der American Dental Association, gibt es vier grundlegende Elemente für eine gute Zahngesundheit.

Jede gute Zahnpflege beginnt mit dem Zähneputzen, erklärt der Mediziner beim US-Sender CNN. Demnach ist es wichtig, die Zähne zweimal täglich mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta zu putzen. Darüber hinaus sollte einmal täglich Zahnseide benutzt werden, um Essensreste und Plaque zwischen den Zähnen zu entfernen.

Eine gesunde Ernährung trägt drittens ebenfalls zur Zahngesundheit bei, da sie den Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln reduziert, die Karies verursachen können. Schliesslich sind regelmässige Zahnarztbesuche essenziell, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Warum ist Zahngesundheit so wichtig?

Eine gute Mundhygiene ist nicht nur für ein strahlendes Lächeln und frischen Atem wichtig, sondern auch, um Zahnfleischerkrankungen und Parodontitis vorzubeugen.

Diese können gesundheitliche Auswirkungen auf den gesamten Körper haben, erklärt Michaela Gibbs, Professorin und stellvertretende Dekanin für klinische Angelegenheiten an der University of Colorado School of Dental Medicine. Schon können bereits kleine Veränderungen in der Pflegegewohnheit viel bewirken.

Richtige Reihenfolge ist entscheidend

Das Ziel von Zähneputzen und Zahnseide ist vor allem, Bakterien zu reduzieren. Sie ernähren sich von Zucker und produzieren dabei Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen können. Fluoridhaltige Produkte helfen, den Zahnschmelz zu stärken und diesen Abbau zu verhindern.

Dabei kann die richtige Reihenfolge bei der Zahnpflege einen grossen Unterschied machen. Laut der Expertin Gibbs sollte zuerst Zahnseide verwendet werden, um Speisereste zwischen den Zähnen zu entfernen. Anschliessend sollten die Zähne geputzt werden, um die Oberflächen gründlich zu reinigen. Eine Mundspülung mit Fluorid kann zusätzlichen Schutz bieten.

Für die richtige Mundhygiene ist Zahnseide essenziell, da sie etwa 40 Prozent der Zahnoberflächen reinigt, während das Zähneputzen die restlichen 60 Prozent abdeckt.

Nach dem Putzen den Mund ausspülen?

Viele Menschen spülen nach dem Zähneputzen den Mund mit Wasser aus. Laut Experten ist es jedoch besser, genau das zu vermeiden. Stattdessen sollte die Zahnpasta lediglich ausgespuckt und die Fluoridreste auf den Zähnen belassen werden. Das Fluorid benötigt bis zu 30 Minuten, um optimal zu wirken. Wer den Mund direkt nach dem Putzen mit Wasser ausspült, entfernt das Fluorid und reduziert dessen Schutzwirkung.

Vor dem Trinken oder der Verwendung einer Mundspülung ohne Fluorid sollte bestenfalls einige Minuten nach dem Zähneputzen gewartet werden.

Konsequente Anwendung wichtiger als Art der Zahnbürste

Beim Zähneputzen selbst ist eine elektrische Zahnbürste effektiver , doch auch eine manuelle Zahnbürste funktioniert gut, solange sie richtig angewendet wird. Experten empfehlen, sich für eine Methode zu entscheiden, und diese dann täglich und konsequent nutzen.

Regelmässig Wasser zu trinken hilft nicht nur, Speisereste zu entfernen, sondern stellt auch das pH-Gleichgewicht im Mund wieder her. Ein saurer pH-Wert kann die Zähne angreifen und Karies begünstigen. Anstatt aromatisiertes oder kohlensäurehaltiges leistet normales Leitungswasser den besten Dienst.