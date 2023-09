Tobias Deuber (links) und Thomas Grossenbacher montieren die Keramikkacheln des Kunstwerks "Tilo" im Tympanon an der Nordfassade des Bundeshauses. Am 12. September wird das Kunstwerk aus grünlich schimmernden Kacheln enthüllt. Keystone

Vor 175 Jahren, am 12. September 1848, ist die erste Bundesverfassung verabschiedet worden. Am Abend des kommenden Dienstags ist auf dem Bundesplatz das Volk zum Feiern eingeladen. Dann wird auch das Kunstwerk «Tilo» an der Fassade des Parlamentsgebäudes enthüllt.

Das Fest, an dem mehrere Künstlerinnen und Künstler auftreten werden, beginnt am kommenden Dienstag (12. September) um 17.30 Uhr, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Um 18.48 Uhr – in Erinnerung ans Jahr der Gründung der modernen Schweiz – wird das Mosaiks «Tilo» im Tympanon des Parlamentsgebäudes enthüllt.

246 Keramikplatten

Die 246 je nach Lichteinfall unterschiedlich reflektierenden Keramikplatten des Kunstwerks stehen für die 200 Sitze im Nationalrat und die 46 Sitze im Ständerat. Der Titel des Werks ist eine Hommage an Tilo Frey (1923–2008), die als eine der ersten Frauen 1971 in den Nationalrat gewählt wurde.

Hinter «Tilo» steht das Künstlerpaar Renée Levi und Marcel Schmid. Levi, Schmid und das Patronatskomitee des Jubiläums mit Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte/GR), Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller (Mitte/TG), Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider und Bundesgerichtspräsident Yves Donzallaz werden dabei sein, wenn der riesige Vorhang fällt vor der Fassade des Parlamentsgebäudes.

Im Parlament wird das 175-Jahre-Jubiläum der Verfassung schon am Vormittag des 12. Septembers gefeiert, zusammen mit den sieben Mitgliedern des Bundesrates und dem Bundesgerichtspräsidenten. Auch Vertretungen der Kantonsregierungen sowie die Botschafterinnen und Botschafter der Nachbarländer sind eingeladen.

Original der Bundesverfassung

Präsentiert wird an dieser Feier das Original der Bundesverfassung, in der Fassung von 1848. Dieses Schriftstück ist eine Leihgabe des Bundesarchivs.

Das Jubiläum biete Gelegenheit, die Werte zu feiern, welche die geeinte und demokratische Schweiz in den letzten 175 Jahren geprägt hätten, schrieben die Parlamentsdienste. Gleichzeitig sei der Festakt Gelegenheit, um das Engagement für eine erfolgreiche und harmonische Zukunft des Landes zu erneuern.

su, sda