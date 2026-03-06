Ein Chirurg in London hat einen Eingriff mithilfe eines Roboters vorgenommen. Der Patient befand sich in Gibraltar. Bild: Wang Quanchao/IMAGO/Xinhua

Ein Chirurg hat einem Mann in Gibraltar von London aus mithilfe eines mit einer 3D-Kamera ausgestatteten Roboters die Prostata entfernt. Der an Science-Fiction erinnernde Eingriff verlief erfolgreich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Chirurg hat einem Mann in Gibraltar von London aus mithilfe eines Roboters die Prostata entfernt.

Der Mann hätte sonst nach London reisen und sich dort auf eine Warteliste setzen lassen müssen.

Der Roboter wird mithilfe einer Konsole aus der Ferne bedient.

Die OP könnte wegweisend für die Medizin der Zukunft sein.

Ein zweiter Eingriff mit derselben Technologie ist bereits geplant. Mehr anzeigen

Etwa 2400 Kilometer Luftlinie lagen bei einer möglicherweise wegweisenden Operation zwischen Patient und Arzt, ausgeführt wurde der Eingriff von einem Hi-Tech-Roboter.

Was klingt wie eine Szene aus der Science-Fiction-Franchise «Star Trek» entspricht aber der Realität. Bei dem Briten Paul Buxton musste wegen einer Krebserkrankung die Prostata entfernt werden.

Ferneingriff statt Reise nach London

Weil Buxton vor 40 Jahren nach Gibraltar gezogen ist, hätte er, ohne die Möglichkeit des ferngesteuerten Eingriffs, erst nach London fliegen müssen und sich auf eine Warteliste des Nationalen Gesundheitsdienstes setzen müssen.

«Ich hätte in London wahrscheinlich drei Wochen warten müssen», sagte der Patient der britischen Zeitung The Guardian. «Also dachte ich: ‹Das ist ein No-Brainer.›»

Zweite Roboter-OP bereits geplant

Hinter der ungewöhnlichen OP steckt Professor Prokar Dasgupta, der Chef des Zentrums für Robotik der London Clinic. Zwischen den Anweisungen des Chirurgen und deren Ausführung durch den Roboter lagen gerade einmal 60 Millisekunden.

Der Roboter wird von einer Konsole aus gesteuert und ist mit einer 3D-Kamera und vier Armen ausgestattet. Vor Ort stand ein Chirurgenteam bereit, um einzugreifen, falls die Internetverbindung gestört würde. Der Roboter wurde von der chinesischen Firma Microport hergestellt.

Am 14. März wird Dasgupta eine zweite Operation auf dieselbe Weise durchführen. Der erste Patient des Roboters ist wohlauf und zeigt sich mehr als zufrieden: «Es ist ein Privileg, Teil der Medizingeschichte zu sein», sagte Paul Buxton dem «Guardian».