Etwa 2400 Kilometer Luftlinie lagen bei einer möglicherweise wegweisenden Operation zwischen Patient und Arzt, ausgeführt wurde der Eingriff von einem Hi-Tech-Roboter.
Was klingt wie eine Szene aus der Science-Fiction-Franchise «Star Trek» entspricht aber der Realität. Bei dem Briten Paul Buxton musste wegen einer Krebserkrankung die Prostata entfernt werden.
Ferneingriff statt Reise nach London
Weil Buxton vor 40 Jahren nach Gibraltar gezogen ist, hätte er, ohne die Möglichkeit des ferngesteuerten Eingriffs, erst nach London fliegen müssen und sich auf eine Warteliste des Nationalen Gesundheitsdienstes setzen müssen.
«Ich hätte in London wahrscheinlich drei Wochen warten müssen», sagte der Patient der britischen Zeitung The Guardian. «Also dachte ich: ‹Das ist ein No-Brainer.›»
Zweite Roboter-OP bereits geplant
Hinter der ungewöhnlichen OP steckt Professor Prokar Dasgupta, der Chef des Zentrums für Robotik der London Clinic. Zwischen den Anweisungen des Chirurgen und deren Ausführung durch den Roboter lagen gerade einmal 60 Millisekunden.
Der Roboter wird von einer Konsole aus gesteuert und ist mit einer 3D-Kamera und vier Armen ausgestattet. Vor Ort stand ein Chirurgenteam bereit, um einzugreifen, falls die Internetverbindung gestört würde. Der Roboter wurde von der chinesischen Firma Microport hergestellt.
Am 14. März wird Dasgupta eine zweite Operation auf dieselbe Weise durchführen. Der erste Patient des Roboters ist wohlauf und zeigt sich mehr als zufrieden: «Es ist ein Privileg, Teil der Medizingeschichte zu sein», sagte Paul Buxton dem «Guardian».