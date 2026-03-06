  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus 1750 Kilometern Entfernung Von Chirurg gesteuerter Roboter entfernt Prostata

Jan-Niklas Jäger

6.3.2026

Ein Chirurg in London hat einen Eingriff mithilfe eines Roboters vorgenommen. Der Patient befand sich in Gibraltar.
Ein Chirurg in London hat einen Eingriff mithilfe eines Roboters vorgenommen. Der Patient befand sich in Gibraltar.
Bild: Wang Quanchao/IMAGO/Xinhua

Ein Chirurg hat einem Mann in Gibraltar von London aus mithilfe eines mit einer 3D-Kamera ausgestatteten Roboters die Prostata entfernt. Der an Science-Fiction erinnernde Eingriff verlief erfolgreich.

Jan-Niklas Jäger

06.03.2026, 22:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Chirurg hat einem Mann in Gibraltar von London aus mithilfe eines Roboters die Prostata entfernt.
  • Der Mann hätte sonst nach London reisen und sich dort auf eine Warteliste setzen lassen müssen.
  • Der Roboter wird mithilfe einer Konsole aus der Ferne bedient.
  • Die OP könnte wegweisend für die Medizin der Zukunft sein.
  • Ein zweiter Eingriff mit derselben Technologie ist bereits geplant.
Mehr anzeigen

Etwa 2400 Kilometer Luftlinie lagen bei einer möglicherweise wegweisenden Operation zwischen Patient und Arzt, ausgeführt wurde der Eingriff von einem Hi-Tech-Roboter.

Was klingt wie eine Szene aus der Science-Fiction-Franchise «Star Trek» entspricht aber der Realität. Bei dem Briten Paul Buxton musste wegen einer Krebserkrankung die Prostata entfernt werden.

Ferneingriff statt Reise nach London

Weil Buxton vor 40 Jahren nach Gibraltar gezogen ist, hätte er, ohne die Möglichkeit des ferngesteuerten Eingriffs, erst nach London fliegen müssen und sich auf eine Warteliste des Nationalen Gesundheitsdienstes setzen müssen.

Kung-Fu trifft auf High-Tech. Diese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Kung-Fu trifft auf High-TechDiese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

«Ich hätte in London wahrscheinlich drei Wochen warten müssen», sagte der Patient der britischen Zeitung The Guardian. «Also dachte ich: ‹Das ist ein No-Brainer.›»

Zweite Roboter-OP bereits geplant

Hinter der ungewöhnlichen OP steckt Professor Prokar Dasgupta, der Chef des Zentrums für Robotik der London Clinic. Zwischen den Anweisungen des Chirurgen und deren Ausführung durch den Roboter lagen gerade einmal 60 Millisekunden.

Der Roboter wird von einer Konsole aus gesteuert und ist mit einer 3D-Kamera und vier Armen ausgestattet. Vor Ort stand ein Chirurgenteam bereit, um einzugreifen, falls die Internetverbindung gestört würde. Der Roboter wurde von der chinesischen Firma Microport hergestellt.

Am 14. März wird Dasgupta eine zweite Operation auf dieselbe Weise durchführen. Der erste Patient des Roboters ist wohlauf und zeigt sich mehr als zufrieden: «Es ist ein Privileg, Teil der Medizingeschichte zu sein», sagte Paul Buxton dem «Guardian».

Mehr zum Thema

Kung-Fu trifft auf High-Tech. Diese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Kung-Fu trifft auf High-TechDiese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Moltbook. Was Roboter besprechen, wenn sie unter sich sind

MoltbookWas Roboter besprechen, wenn sie unter sich sind

Internet. «KI-Fabriken» und Roboter: Chip-Riese Nvidia hat grosse Pläne

Internet«KI-Fabriken» und Roboter: Chip-Riese Nvidia hat grosse Pläne

Meistgelsen

Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Worum es im Streit Trumps mit Tucker Carlson wirklich geht
Diese Frauen veränderten die Weltgeschichte – und du kennst sie bestimmt nicht
Putin spricht Irans Präsidenten Solidarität aus +++ UN-Chef fordert Ende des Iran-Kriegs
Sri Lanka evakuiert mehr als 200 iranische Soldaten