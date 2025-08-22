TierVon wegen «die Giraffe» – Vier verschiedene Arten anerkannt
SDA
22.8.2025 - 05:10
Es gibt nicht nur «die Giraffe», sondern vier verschiedene Arten. Das hat die Weltnaturschutzunion (IUCN) – ein Dachverband mehrerer Umweltorganisationen – in Genf nun offiziell anerkannt.
Keystone-SDA
22.08.2025, 05:10
SDA
Grundlage für die Neubewertung sind zehn Jahre Forschungsarbeit unter Leitung des Senckenberg-Forschungszentrums in Frankfurt und der Giraffe Conservation Foundation (GCF) in Namibia.
Lange Zeit glaubte man, dass es sich bei den afrikanischen Tieren mit dem langen Hals um eine einzige Art handelt – eben: die Giraffe. «Unsere umfangreichen genetischen und morphologischen Untersuchungen haben diese Annahme eindeutig und endgültig widerlegt», erläutert Senckenberg-Evolutionsgenetiker Axel Janke. «Unsere genetischen Analysen zeigen, dass die Unterschiede zwischen den Giraffenarten ebenso deutlich sind wie jene zwischen Braun- und Eisbären.»
Bereits 2016 hatte Jankes Team gemeinsam den Partnern aus Namibia erste Forschungsergebnisse veröffentlicht, die auf «genetische Divergenzen» hinwiesen. Wissenschaftler sammelten dafür Gewebeproben von Giraffen aus ganz Afrika. Sie untersuchten das Erbgut von 50 Giraffen und fanden schliesslich vier eigenständige Arten: die Nord-Giraffe, die Süd-Giraffe, die Netz-Giraffe und die Massai-Giraffe.
Die Forschungen ergaben auch, dass sich die vier Linien bereits vor etwa 230'000 bis 370'000 Jahren unabhängig voneinander entwickelten. Die verschiedenen Giraffenarten paaren sich in freier Wildbahn nicht. Eine morphologische Studie an Giraffenschädeln stützt die genetischen Befunde.
Wieso das wichtig ist
«Die amtliche Anerkennung der vier Arten ist kein blosses Detail der Wissenschaft, sondern hat unmittelbare Auswirkungen auf den Schutz der Giraffen», erklärte GCF-Mitbegründer Julian Fennessy. «Jede Giraffenart benötigt spezifisch angepasste Schutzstrategien. Durch die offizielle Anerkennung können wir diese nun zielgerichtet entwickeln.»
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.
18.08.2025
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.
15.08.2025
Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima
Mehr als 100 Feuer fressen sich derzeit durch Wälder, Felder und Dörfer in Griechenland: Menschen fliehen, Olivenhaine verglühen. Doch hinter den Flammen steckt selten der Klimawandel – sondern fast immer der Mensch.
13.08.2025
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Griechenlands Feuerfalle – Darum sind Brandstifter viel gefährlicher als das Klima