Der erschossene Luchs war im Gegensatz zu dem gesunden Luchs auf dem Foto sehr geschwächt und litt an der Staupe.(Symbolbild). Keystone

Der Anfang September von einem Wildhüter im Kanton Neuenburg erschossene Luchs war schwer krank. Einem Bericht zufolge litt das Tier an der Virusinfektionskrankheit Staupe. Der Tod des Luchses hatte in Teilen der Bevölkerung für Empörung gesorgt.

Keystone-SDA SDA

Die Feststellungen des Instituts für Fisch- und Wildtiergesundheit (Fiwi) «bestätigen, dass der Entscheid des Wildhüters, das Tier zu erlegen, gerechtfertigt war und dem Bundesrecht entsprach», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Neuenburg vom Donnerstag.

Laut dem Bericht des Instituts litt der am 9. September erlegte Luchs an Staupe und hatte starke Entzündungen, die mehrere innere Organe betrafen. Die Infektion könnte laut dem Bericht dadurch verursacht worden sein, dass das Tier einer hohen Konzentration des Staupevirus ausgesetzt war, beispielsweise durch den Verzehr von Füchsen oder durch den Kontakt mit Hunden, Füchsen, Dachsen oder Mardern, die sich am Rande von Siedlungen aufhalten.

Der junge Luchs mit Namen Diego war im Herbst 2024 im Zoo La Garenne VD aufgenommen und im Mai 2025 im Norden des Kantons Waadt freigelassen worden. Er hatte aber offensichtlich Schwierigkeiten, sich an das Leben in der Wildnis zu gewöhnen.

Seit seiner Freilassung aus dem Zoo hatte sich der Luchs auf die Fuchsjagd in der Nähe von Siedlungen spezialisiert, jedoch nie wilde Huftiere angegriffen, die normalerweise die Hauptbeute des Luchses sind.

«Sein schlechter Gesundheitszustand und sein abweichendes Verhalten zeigen, dass es ihm nicht gelungen ist, sich wieder an das Leben in der Wildnis anzupassen, und dass er ein wachsendes Risiko für Menschen und Haustiere darstellte», fügte der Kanton hinzu.

Petition für «Diego»

Der Tod des jungen Luchses hatte zahlreiche Reaktionen in der Bevölkerung ausgelöst, und der Kanton war unter Beschuss gekommen.

Der Verein Avenir Loup Lynx Jura ("Zukunft Wolf Luchs Jura") hatte von einem «Drama» gesprochen: «Dieser Abschuss macht die ganze sorgfältige und kostspielige Arbeit der Tierpfleger, Tierärzte und Freiwilligen zunichte, die dafür gekämpft haben, Diego eine zweite Chance zu geben», schrieb der Verein, als der Tod des Tieres bekannt wurde.

Die Online-Petition der Vereinigung «Protect the lynx» hatte in kürzester Zeit fast 600 Unterschriften gesammelt. Sie forderte «die sofortige Entlassung der «für die Tötung von Diego verantwortlichen Wildhüter» sowie «die Einleitung einer unabhängigen Untersuchung, um zu verstehen, warum und wie eine solche Entscheidung getroffen werden konnte».