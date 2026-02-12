  1. Privatkunden
Naturkatastrophe Vor 75 Jahren forderte eine Lawine in Airolo zehn Todesopfer

SDA

12.2.2026 - 06:00

Mehr als zwei Wochen nach der Katastrophe war ein Bataillon der Armee noch immer damit beschäftigt, den Schnee zu beseitigen. (Archivbild)
Mehr als zwei Wochen nach der Katastrophe war ein Bataillon der Armee noch immer damit beschäftigt, den Schnee zu beseitigen. (Archivbild)
Keystone

Vor 75 Jahren wurde das Tessiner Dorf Airolo am Fusse des Gotthards von einer Lawine heimgesucht. Der Schnee riss in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 18 Häuser mit sich und forderte zehn Todesopfer.

Keystone-SDA

12.02.2026, 06:00

Die Lawine überraschte die Einwohnerinnen und Einwohner im Schlaf. Um 00.50 Uhr löste sich eine riesige Lawine vom Berg Valascia. Laut Zeugenaussagen in der lokalen Presse hatte es in diesem Winter bereits im November in der Leventina zu schneien begonnen. In Airolo waren 14 Meter Schnee gefallen.

Einige Tage vor der Katastrophe, am 5. Februar 1951, hatte die Gemeinde 200 Menschen aus den Häusern im südöstlichen Teil des Dorfes evakuieren lassen. Da sich das Wetter gebessert hatte, wurde die Massnahme wieder aufgehoben.

Am 12. Februar lösten sich 500'000 Kubikmeter Schnee – ein Volumen, das etwa 200 olympischen Schwimmbecken oder einem über 37 Meter hohen Gebäude auf der Fläche eines Fussballfeldes entspricht – sowie Bäume und Felsen vom Berg. Die Lawine riss 18 Häuser mit sich und zehn Menschen fanden dabei den Tod. Sie begrub auch Ställe und das Vieh unter sich. 1923 errichteten Schutzmauern wurde mitgerissen und kamen nur wenige Meter vor der Kantonsstrasse zum Stillstand.

Das Dorf war ohne Strom und von der Aussenwelt abgeschnitten. Sofort organisierten sich die Menschen solidarisch, wobei die Soldaten der Rekrutenschule der Kaserne von Airolo als erste Retter zum Einsatz kamen. Weitere Militärkompanien, darunter ein Luftwaffenregiment, wurden zur Verstärkung geschickt.

