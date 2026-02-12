NaturkatastropheVor 75 Jahren forderte eine Lawine in Airolo zehn Todesopfer
SDA
12.2.2026 - 06:00
Vor 75 Jahren wurde das Tessiner Dorf Airolo am Fusse des Gotthards von einer Lawine heimgesucht. Der Schnee riss in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 18 Häuser mit sich und forderte zehn Todesopfer.
Keystone-SDA
12.02.2026, 06:00
SDA
Die Lawine überraschte die Einwohnerinnen und Einwohner im Schlaf. Um 00.50 Uhr löste sich eine riesige Lawine vom Berg Valascia. Laut Zeugenaussagen in der lokalen Presse hatte es in diesem Winter bereits im November in der Leventina zu schneien begonnen. In Airolo waren 14 Meter Schnee gefallen.
Einige Tage vor der Katastrophe, am 5. Februar 1951, hatte die Gemeinde 200 Menschen aus den Häusern im südöstlichen Teil des Dorfes evakuieren lassen. Da sich das Wetter gebessert hatte, wurde die Massnahme wieder aufgehoben.
Am 12. Februar lösten sich 500'000 Kubikmeter Schnee – ein Volumen, das etwa 200 olympischen Schwimmbecken oder einem über 37 Meter hohen Gebäude auf der Fläche eines Fussballfeldes entspricht – sowie Bäume und Felsen vom Berg. Die Lawine riss 18 Häuser mit sich und zehn Menschen fanden dabei den Tod. Sie begrub auch Ställe und das Vieh unter sich. 1923 errichteten Schutzmauern wurde mitgerissen und kamen nur wenige Meter vor der Kantonsstrasse zum Stillstand.
Das Dorf war ohne Strom und von der Aussenwelt abgeschnitten. Sofort organisierten sich die Menschen solidarisch, wobei die Soldaten der Rekrutenschule der Kaserne von Airolo als erste Retter zum Einsatz kamen. Weitere Militärkompanien, darunter ein Luftwaffenregiment, wurden zur Verstärkung geschickt.
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.
28.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?