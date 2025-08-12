  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tier Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander

SDA

12.8.2025 - 04:32

Buckelwale gelten als äusserst soziale Tiere. (Archivbild)
Buckelwale gelten als äusserst soziale Tiere. (Archivbild)
Keystone

Buckelwale zeigen Delfinen ihren Bauch und Delfine reiten auf den von Walen erzeugten Wellen: Eine Studie von Forschenden der australischen Griffith Universität hat regelmässige und vor allem freundliche Begegnungen im Ozean zwischen den Tieren enthüllt.

Keystone-SDA

12.08.2025, 04:32

Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet. Insgesamt analysierten sie 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin «Discover Animals» veröffentlicht.

Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion – spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend. Besonders bei Buckelwalen, die als äusserst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen.

Meistgelesen

Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl
«Siehst du, Colbert? Du hättest mich einladen sollen»

Videos aus dem Ressort

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Spektakulär, umstritten – und gigantisch: Italiens geplante Brücke über die Strasse von Messina soll Rekorde brechen und Sizilien mit dem Kontinent verbinden. Die technischen Superlativen im Video-Überblick.

08.08.2025

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Das Great Barrier Reef verliert seine Farben – und sein Leben. Eine beispiellose Hitzewelle hat 2024 weltweit Korallenriffe geschädigt. Auch Australiens Naturwunder trifft es so hart wie nie zuvor.

06.08.2025

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Hagelkörner, die Autoscheiben zum Zerbersten bringen, weil sie so gross sind? Solche Szenen ereigneten sich kürzlich im US-Bundesstaat in Nebraska. Im Video siehst du, wie krass es hagelte.

25.07.2025

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Brückenschlag der Superlative – Italiens XXL-Projekt über die Strasse von Messina

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Grösste Korallenbleiche aller Zeiten – Alarmstufe Rot am Riff – Das Great Barrier Reef ist in Gefahr

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Spektakuläre Aufnahmen in Nebraska: Diese Hagelkörner sind so gross wie Tennisbälle

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

In Gletscherspalte gestürzt. Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

In Gletscherspalte gestürztÜberreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Perseiden beobachten. Heute Nacht fliegt ein Sternschnuppenregen vorbei

Perseiden beobachtenHeute Nacht fliegt ein Sternschnuppenregen vorbei

Experte warnt. Vorsicht vor Schlaftipps im Internet – sie könnten tödlich sein

Experte warntVorsicht vor Schlaftipps im Internet – sie könnten tödlich sein