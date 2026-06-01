Wanzen reagieren sehr empfindlich auf Gerüche. IMAGO/AGAMI

Braune Flecken auf den Blättern, angefressene Pflanzen oder missgebildete Früchte: Wanzen können im Gemüsegarten grossen Schaden anrichten. Wer die Schädlinge vertreiben möchte, muss jedoch nicht gleich zur Chemiekeule greifen.

Valérie Passello Valérie Passello

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wanzen reagieren empfindlich auf intensive Gerüche und lassen sich mit natürlichen Mitteln vertreiben.

Ein selbst gemachtes Spray aus Knoblauch und Chili gilt als wirksames Hausmittel.

Auch Pflanzen wie Pfefferminze oder Rosmarin können helfen, die Schädlinge vom Gemüsebeet fernzuhalten. Mehr anzeigen

Ausgerechnet ihre grösste Stärke wird den Wanzen zum Verhängnis. Die Tiere nutzen starke Gerüche als Verteidigungsmechanismus. Gleichzeitig reagieren sie selbst sehr empfindlich auf intensive Düfte.

Deshalb empfehlen Gartenfachleute ein natürliches Spray aus Knoblauch und Chili. Dafür werden vier Knoblauchzehen und eine Chili-Schote zerkleinert und mit einem halben Liter heissem Wasser übergossen. Nach einer Ruhezeit von mehreren Stunden wird die Mischung gefiltert und mit weiterem Wasser auf einen Liter verdünnt.

Das fertige Spray kann alle paar Tage direkt auf die Pflanzen gesprüht werden. Die kräftigen Duftstoffe des Knoblauchs und die Schärfe der Chili machen den Wanzen das Leben schwer und veranlassen sie häufig, sich einen anderen Lebensraum zu suchen.

Diese Pflanzen mögen Wanzen nicht

Auch bei der Bepflanzung lässt sich vorbeugen. Einige Kräuter und Zierpflanzen verströmen Gerüche, die Wanzen meiden. Dazu gehören Pfefferminze, Rosmarin, Kapuzinerkresse und Wermut.

Zubereitung von Brennnesseljauche Pflücke etwa 1 kg Brennnesseln (mit Handschuhen, sonst brennt es!).

Schneide sie in kleine Stücke.

Mit 10 Liter Wasser (am besten Regenwasser) mischen.

Etwa 10 Tage lang in einem mit einem Tuch abgedeckten Kanister ziehen lassen, damit die Luft durchkommt und die Fermentation stattfinden kann.

Die Mischung jeden Tag umrühren.

Die Brennnesseljauche ist fertig, wenn sie keine Blasen mehr wirft. Mehr anzeigen

Wer solche Pflanzen zwischen Gemüse und Salaten setzt, kann den Schädlingen das Ansiedeln zusätzlich erschweren. Bei Minze ist allerdings Vorsicht geboten: Sie breitet sich rasch aus und sollte deshalb kontrolliert werden.

Ein alter Gartentrick erlebt sein Comeback

Viele Hobbygärtner schwören zudem auf Brennnesseljauche. Die traditionelle Mischung entsteht durch die Gärung von Brennnesseln in Wasser und wird seit Generationen als natürliches Pflanzenstärkungsmittel eingesetzt.

Der Vorteil: Die Jauche kann nicht nur abschreckend auf Wanzen wirken, sondern versorgt die Pflanzen gleichzeitig mit zusätzlichen Nährstoffen. Damit erfüllt sie gleich zwei Aufgaben im Gemüsegarten.

Wer auf natürliche Methoden setzt, kann Wanzen somit oft wirksam bekämpfen, ohne Nützlinge wie Bienen oder Schmetterlinge zu beeinträchtigen.