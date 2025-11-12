  1. Privatkunden
Energie-Revolution «Down Under» Warum Australier künftig jeden Tag drei Stunden Gratis-Strom bekommen

Oliver Kohlmaier

12.11.2025

Die Williamsdale Solar Farm nahe  Williamsdale in Australien. Das Land erlebt einen beispiellosen Solar-Boom.
Die Williamsdale Solar Farm nahe  Williamsdale in Australien. Das Land erlebt einen beispiellosen Solar-Boom.
EPA/MICK TSIKAS/KEYSTONE

Ab Sommer 2026 erhalten australische Haushalte jeden Mittag mindestens drei Stunden Gratis-Strom. Dafür müssen sie nicht einmal selbst Solarzellen installiert haben. 

Redaktion blue News

12.11.2025, 21:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Juli kommenden Jahres erhalten Haushalte vorerst in drei australischen Bundesstaaten an drei Stunden des Tages Gratis-Strom.
  • Um die Mittagszeit wird häufig viel mehr Strom produziert als verbraucht, was zu günstigen oder gar negativen Preisen im Grosshandel führt.
  • Das sogenannte «Solar Sharer»-Programm ist auch eine Folge des Solarbooms in Australien. Viele Haushalte installierten in den vergangenen Jahren Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern.
Mehr anzeigen

Seit Jahren installieren immer mehr australische Haushalte Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern. Jetzt zahlt sich diese Investition gleich doppelt aus.

Australische Haushalte können künftig täglich um die Mittagszeit kostenlos Strom beziehen, um den Energieverbrauch dann zu fördern, wenn viel überschüssiger Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Die Bezieher müssen dazu nicht selbst Solarzellen auf ihren Dächern haben.

Das Gesetz der Regierung verpflichtet die Energiekonzerne dazu, den Haushalten mittags mindestens drei Stunden lang kostenlos Strom zur Verfügung zu stellen. In diesem Zeitraum wird oft weitaus mehr Strom erzeugt als verbraucht, was zu sehr günstigen oder sogar negativen Grosshandelspreisen führt.

Mancherorts wird es teurer. Stromrechnung 2026 – diese Karte zeigt, ob du sparst oder draufzahlst

Mancherorts wird es teurerStromrechnung 2026 – diese Karte zeigt, ob du sparst oder draufzahlst

Das sogenannte «Solar Sharer»-Programm wird zunächst ab Juli nächsten Jahres für Verbraucher in New South Wales, Südost-Queensland und Südaustralien eingeführt, wobei bis 2027 eine Ausweitung des Programms auf weitere Bundesstaaten in Betracht gezogen wird.

Haushalte mit intelligenten Stromzählern können innerhalb dieses Zeitfensters von drei Stunden Waschmaschinen, Trockner, Klimaanlagen oder andere Geräte kostenlos betreiben – oder auch die Batterie des E-Autos gratis laden.

«Hilft uns auch Nachts»

Obwohl die Regierung noch nicht bekannt gegeben hat, welche Stunden dafür in Frage kommen, ist der Zeitraum zwischen 11 und 14 Uhr der wahrscheinlichste Zeitraum.

Kunden müssen sich aktiv für den neuen Tarif entscheiden. Er soll die Verbraucher dazu animieren, ihren Energieverbrauch auf die Stunden mit der höchsten Solarstromproduktion zu verlagern. Intelligente Haushaltsgeräte können dabei helfen, das Beste daraus zu machen. Sie ermöglichen es, das Aufladen von Elektroautos oder das Waschen von Wäsche zeitlich zu steuern.

Rösti warnt vor Stromlücke. «Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten»

Rösti warnt vor Stromlücke«Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten»

Die kostenlosen Stromstunden «helfen uns auch Nachts beim Stromnetz, weil dadurch der Stromverbrauch von der Nacht – wenn Strom teurer ist, weil er mehr mit Kohle und Gas erzeugt wird – auf die Mittagszeit verlagert wird, wenn er aus erneuerbaren Energien stammt», sagt Energieminister Chris Bowen.

Durch die Verlagerung der Lasten wird auch der Bedarf an Batteriespeichern sinken, die Australien bisher installiert hat.

Solarenergie ist extrem günstig

In vielen Regionen der Welt ist Solarenergie inzwischen so günstig geworden, dass Strom zumindest während eines Teils des Tages praktisch kostenlos ist. Auch insgesamt hat Solarenergie allen fossilen Energieträgern preislich längst den Rang abgelaufen.

Mittags, wenn die Solarproduktion ihren Höhepunkt erreicht, können die Strompreise sogar negativ werden, was gelegentlich dazu führt, dass Stromversorger ihre Kunden für den Verbrauch von Energie bezahlen. In vielen Länder, insbesondere in Europa, können die Endverbraucher jedoch nicht davon profitieren.

Experte warnt vor Solar-Blase. Wie China mit Photovoltaik Probleme löst – und neue schafft

Experte warnt vor Solar-BlaseWie China mit Photovoltaik Probleme löst – und neue schafft

Solarstrom. Madrisa Solar produziert als erstes alpines Solarkraftwerk Strom

SolarstromMadrisa Solar produziert als erstes alpines Solarkraftwerk Strom

Energiewende. Was für Solaranlagen in den Alpen spricht – und was dagegen

EnergiewendeWas für Solaranlagen in den Alpen spricht – und was dagegen

