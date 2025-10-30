  1. Privatkunden
Arktisches Anti-Aging Warum Grönlandwale über 200 Jahre alt werden – und Menschen vielleicht bald auch

Noemi Hüsser

30.10.2025

Ein Grönlandwal im arktischen Meer: Die Spezies kann länger leben als jedes andere Säugetier.
Ein Grönlandwal im arktischen Meer: Die Spezies kann länger leben als jedes andere Säugetier.
imago images/VWPics

Grönlandwale trotzen dem Alter wie kein anderes Säugetier. Nun haben Forscher herausgefunden, wie Grönlandwale beschädigte DNA besonders effizient reparieren – mit möglicher Relevanz für den Menschen.

Noemi Hüsser

30.10.2025, 23:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Grönlandwale werden über 200 Jahre alt, was mit ihrer aussergewöhnlich effizienten Art, ihre DNA zu reparieren, zusammenhängen könnte.
  • Ein Protein namens CIRBP, das in Kälte aktiver ist, spielt dabei eine zentrale Rolle und kommt bei Grönlandwalen in hoher Konzentration vor.
  • Erste Experimente an menschlichen Zellen und Fruchtfliegen deuten darauf hin, dass CIRBP auch die Lebensdauer anderer Arten verlängern könnte.
Mehr anzeigen

Grönlandwale leben über 200 Jahre – länger als jedes andere Säugetier. Eine im Fachmagazin «Nature» veröffentlichte Studie zeigt nun, wieso das so sein könnte. Forscher*innen haben herausgefunden, dass Grönlandwale besonders gut darin sind, beschädigte DNA zu reparieren.

Die DNA erleidet bei jedem Lebewesen im Laufe des Lebens immer wieder Schäden, die von Zellen repariert werden. Jedoch nicht immer erfolgreich. Die Forscher*innen fanden heraus, dass Grönlandwale eine hohe Konzentration eines Proteins namens CIRBP aufweisen, das die DNA-Reparatur verstärkt. Dessen Aktivität wird zudem durch Kälte angeregt. Grönlandwale leben im arktischen Meer. 

Auch für Menschen relevant

Die Erkenntnisse könnten eines Tages auch für den Menschen relevant werden «Diese Forschung zeigt, dass ein längeres Leben als die durchschnittliche menschliche Lebenserwartung möglich ist», sagt Vera Gorbunova, Biologin an der Universität Rochester in New York und Mitverfasserin der Studie, in einer Mitteilung der Universität. Als die Forscher*innen das CIRBP-Gen in menschliche Zellen einfügten, verdoppelte sich die DNA-Reparaturrate. Experimente an Fruchtfliegen zeigten, dass zusätzliches CIRBP ihre Lebensspanne verlängerte.

Nun züchten Forscher*innen auch Mäuse mit erhöhter CIRBP-Konzentration, um deren Lebensdauer zu beobachten. Zudem wollen sie herausfinden, ob Menschen, die in kalten Gewässern schwimmen oder kalt duschen, erhöhte CIRBP-Werte aufweisen.

