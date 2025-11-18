  1. Privatkunden
Neurologie Warum Menschen beim Musikhören im Takt blinzeln

SDA

18.11.2025 - 20:00

Ein Forschungsteam zeigt: Beim Hören von Musik passt sich selbst der Blinzelreflex dem Takt an – doch nur, wenn wir aufmerksam zuhören. (Archivbild)
Ein Forschungsteam zeigt: Beim Hören von Musik passt sich selbst der Blinzelreflex dem Takt an – doch nur, wenn wir aufmerksam zuhören. (Archivbild)
Keystone

Menschen blinzeln laut einer Studie beim Musikhören unbewusst im Takt. Das Phänomen überraschte nach eigenen Angaben selbst die Forschenden aus China.

Keystone-SDA

18.11.2025, 20:00

Gemäss dem Forschungsteam synchronisierten sich spontane Blinzelbewegungen der Studien-Teilnehmenden mit dem Rhythmus der Musik. Die Ergebnisse publizierten die Forschenden im Fachjournal «PLOS Biology».

«Wir fanden heraus, dass spontanes Augenblinzeln im Takt mit dem musikalischen Schlag erfolgte – selbst ohne jede Anweisung, sich zu bewegen», sagte Co-Autorin Yi Du von der University of Chinese Academy of Sciences in Peking laut Mitteilung. Das offenbare einen verborgenen Zusammenhang zwischen dem Hören von Musik und dem okulomotorischen System, das die Bewegung der Augen steuert.

«Was uns am meisten überraschte, war, wie zuverlässig so eine kleine Bewegung wie das Blinzeln im Takt funktioniert – diese kleine Handlung zeigt eine tiefe Koordination zwischen Hören und Aktion, die wir überhaupt nicht erwartet hatten», wird Yi Du in der Mitteilung zitiert.

Rhythmische Reaktion des Gehirns auf die Musik.

Für die Untersuchung analysierte das Team das Verhalten von 123 jungen Erwachsenen, während sie Choräle von Bach hörten. Keiner der Teilnehmenden war musikalisch ausgebildet. Die Forschenden massen ihre Gehirnaktivität und Augenbewegen. Dabei zeigte sich auch, dass das Augenblinzeln mit einer neuralen Reaktion auf den Rhythmus zusammenhängt.

Die Forschenden interpretierten das als Hinweis darauf, dass das Gehirn die Struktur der Klänge genau verfolgt – allerdings nur, wenn die Aufmerksamkeit auf die Musik gerichtet ist. Denn in einem weiteren Experiment mussten die Teilnehmenden während des Musikhörens einen roten Punkt auf einem Bildschirm erkennen. Die Folge: Das Blinzeln verlief nicht mehr im Takt. Die Forschenden führten das darauf zurück, dass die musikalischen Muster dann weniger stark verarbeitet wurden.

