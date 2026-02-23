  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wenn die Warmfront drückt Warum Wetterumschwünge auf den Kreislauf schlagen können

SDA

23.2.2026 - 23:20

In der Schweiz kommt der Frühling – die ersten Krokusse blühen bereits.
In der Schweiz kommt der Frühling – die ersten Krokusse blühen bereits.
Keystone

Wenn sich das Wetter ändert, reagiert bei vielen Menschen auch der Körper. Schwindel, Müdigkeit oder Kopfschmerzen sind laut Forschung keine Einbildung – sondern messbare Folgen bestimmter Wetterlagen.

Keystone-SDA

23.02.2026, 23:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wetterfühligkeit ist laut Deutschem Wetterdienst wissenschaftlich belegt. Bestimmte Wetterlagen führen nachweislich häufiger zu Beschwerden.
  • Besonders ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und Frauen reagieren sensibler, wobei sich auch Herz-, Atemwegs- oder Gelenkbeschwerden bei Wetterumschwüngen verstärken können.
  • Die aktuelle Warmfront kann Schwindel auslösen, wobei Bewegung an der frischen Luft und Wechselduschen helfen sollen, die Anpassungsfähigkeit des Körpers zu trainieren.
Mehr anzeigen

Der Wetterumschwung bringt nicht nur Frühlingsgefühle, sondern macht sich bei manchen auch eher unangenehm bemerkbar: Schwindel, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen können Symptome dafür sein, dass der Körper mit den veränderten Umweltbedingungen erst einmal klarkommen muss.

«Wetterfühligkeit gibt es wirklich, das ist kein Mythos. Das Wetter beeinflusst viele von uns, wie es uns geht, das kann auch mit wissenschaftlichen Studien belegt werden», erklärt Katrin Graw, die sich beim Deutschen Wetterdienst mit medizinisch-meteorologischer Forschung beschäftigt, im Gespräch mit der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Kein Mythos, sondern gut erforscht

«Die Studien haben gezeigt, dass bei bestimmten Wetterlagen bestimmte Beschwerden signifikant häufiger auftreten. Nicht nur Kopfschmerzen treten dann auf.» Andere typische wetterbedingte Beschwerden seien Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Unruhe oder auch Schlafprobleme. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkschmerzen könnten sich bei bestimmten Wetterbedingungen verstärken.

Wetter-Ticker. Bahnstrecke bei Goppenstein bleibt noch tagelang gesperrt

Wetter-TickerBahnstrecke bei Goppenstein bleibt noch tagelang gesperrt

«Wie der Mensch auf das Wetter reagiert, hängt davon ab, wie der allgemeine Gesundheitszustand in dem Moment gerade ist», betont Graw. Wenn der Körper sowieso schon belastet sei, könne dies verstärkt zu Wetterfühligkeit führen. Ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen seien besonders betroffen, auch Frauen etwas häufiger.

In einer Befragung der Universität München und des Allensbach-Instituts zeigte sich, dass etwa jede zweite Person in Deutschland der Meinung ist, den Einfluss des Wetters auf die eigene Gesundheit zu spüren.

Wenn die Warmfront drückt

Derzeit könnte sich das etwa in Form von Schwindel zeigen: «Das aktuelle Wetter derzeit kann Beschwerden bei wetterfühligen Menschen auslösen, dadurch, dass wir im Moment eine Warmfront haben, die sich Deutschland nähert», meint Graw.

Dabei änderten sich sehr viele Wetterfaktoren gleichzeitig: «Die Temperatur nimmt zu. Wir haben eine Änderung des Luftdrucks, weil sich das Tiefdruckgebiet nähert. Wir haben auch Änderungen des Windes, der Sonnenscheindauer und der Feuchte. Und all diese Parameter führen dazu, dass sich der Körper verstärkt anpassen muss an diese verschiedenen Änderungen. Das kann zum Beispiel bei Menschen mit niedrigem Blutdruck zu Schwindel führen oder zu Kreislaufproblemen.»

Graw empfiehlt, sich viel dem Wetter auszusetzen – also sich an der frischen Luft zu bewegen, Velo zu fahren oder Wechselduschen zu nehmen. «Dadurch kann man sich anpassen an das Wetter oder auch die Regulationsfähigkeit trainieren.»

Meistgelesen

Video zeigt erstmals deutlich den Brandausbruch
Liebesnest am Waldrand – wie «El Mencho» in die Falle ging
Trump, Infantino, Frühfranzösisch - Die besten Schnitzelbängg 2026
Das Zoll-Urteil interessiert Trump nicht – er stiftet lieber Chaos
EU setzt Handelsabkommen mit den USA aus

Mehr aus dem Ressort

Raumfahrt. «Artemis 2»-Raketensystem kommt laut Nasa zurück in Hangar

Raumfahrt«Artemis 2»-Raketensystem kommt laut Nasa zurück in Hangar

Evolution im Zeitraffer. Artenvielfalt der Wasserläufer entstand schon zur Dinosaurier-Zeit

Evolution im ZeitrafferArtenvielfalt der Wasserläufer entstand schon zur Dinosaurier-Zeit

Diagnose mit schweren Folgen. Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen

Diagnose mit schweren FolgenUnheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen