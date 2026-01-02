Was bei der Behandlung von Brandverletzten wichtig ist - Gallery Per Helikopter wurden mehrere Verletzte in das Universitätsklinikum nach Lausanne geflogen, eines der beiden spezialisierten Zentren für schwere Verbrennungsopfer in der Schweiz. Bild: dpa Die Behandlung von schweren Verbrennungen ist aufwendig und kompliziert. Bild: dpa Ein Helikopter startet vom Hotel du Valais Spital in Sitten, wo Dutzende Verbrennungsopfer behandelt werden. Bild: Baz Ratner/AP/dpa Was bei der Behandlung von Brandverletzten wichtig ist - Gallery Per Helikopter wurden mehrere Verletzte in das Universitätsklinikum nach Lausanne geflogen, eines der beiden spezialisierten Zentren für schwere Verbrennungsopfer in der Schweiz. Bild: dpa Die Behandlung von schweren Verbrennungen ist aufwendig und kompliziert. Bild: dpa Ein Helikopter startet vom Hotel du Valais Spital in Sitten, wo Dutzende Verbrennungsopfer behandelt werden. Bild: Baz Ratner/AP/dpa

Bei dem verheerenden Feuer während einer Silvesterparty in Crans-Montana VS sind 40 Menschen gestorben, 119 wurden schwer verletzt. Ein Experte sagt, was den Verletzten hilft.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Opfer mit schweren Brandwunden wie bei der Feuerkatastrophe in Crans-Montana brauchen eine besondere und komplizierte Behandlung.

Die Versorgung der Patienten benötigt spezielle Raumbedingungen und Mediziner, erklärt ein Experte.

So werden Verletzte mit grossen Brandwunden in möglichst sterilen Räumen mit 30 Grad Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit behandelt.

Eine grosse Herausforderung bei der Behandlung stellt die hohe Infektionsgefahr dar. Mehr anzeigen

Die Brandkatastrophe in Crans-Montana VS wirft auch ein Schlaglicht auf die komplexe medizinische Versorgung der Brandopfer. Denn Menschen mit schweren Brandwunden wie bei dem verheerenden Feuer in der Bar Le Constellation benötigen eine besondere Behandlung.

Als Erstes sollten brennende Menschen möglichst mit Decken gelöscht werden und nicht mit Wasser, sagt Paul Fuchs, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin.

Kleine Brandwunden könne man in den ersten ein bis zwei Minuten mit Wasser kühlen, um Schmerzen zu lindern. Bei grossflächigen Verbrennungen führe Wasser eher zur Unterkühlung. Bei aller Hilfe sei es zudem wichtig, den Eigenschutz zu beachten, betont Fuchs – und natürlich die Rettungskette in Gang zu setzen.

Patienten haben enormen Flüssigkeitsverlust

Die Haut sei ein wichtiger Schutz vor Kälte und Infektionen. Die Versorgung der Patienten benötigt spezielle Raumbedingungen und Mediziner. Verletzte mit grossen Brandwunden werden laut Fuchs in möglichst sterilen Räumen mit 30 Grad Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit behandelt. Allein einen grossen Verband anzulegen, erfordere ein spezialisiertes Team aus Pflege und Medizin.

In der Anfangsphase haben die Patienten laut Fuchs auch einen enormen Flüssigkeitsverlust und benötigen 10 bis 20 Liter Wasser in den ersten 24 Stunden.

«Die grosse Herausforderung in der Behandlung ist die Therapie der Infektionen», sagte Fuchs. «Durch die grossen Wunden gelangen Bakterien mitunter in die Blutbahn und führen dann zu lebensbedrohlichen Infektionen.»

Auch werden die Patienten Fuchs zufolge wegen der Schwellung der Atemwege oder zur Schmerzbehandlung mitunter lange «künstlich» beatmet, was wiederum zu Lungenentzündungen führen könne.

Gezüchtete Haut aus dem Labor

Um in möglichst schneller Zeit die Haut zu verschliessen, gebe es zwei Möglichkeiten. Als erstes die sogenannte Spalthautverpflanzung: «Dabei werden Bruchteile von Millimeter gesunder Haut abgenommen und dann mit vielen ganz kleinen Schnitten eingeschlitzt», sagte Fuchs.

«Die Haut wird dann auseinandergezogen, damit sich ihre Oberfläche vergrössert.» Sie sehe danach etwa wie ein Jägerzaun aus. Es werde daher eine Art Hautgitter auf die Wunde gelegt, das verwachse – allerdings unter Narbenbildung. Das könne Wochen und Monate dauern.

«Wenn 80 Prozent verbrannt sind, kann man gezüchtete Haut aus dem Labor nutzen», erläuterte Fuchs. Dem Patienten wird eigene Haut abgenommen und im Labor wachsen gelassen. Das dauere 3 bis 3,5 Wochen und sei sehr teuer, daher werde das Verfahren nur bei ausgewählten Patienten eingesetzt. Eine Hauttransplantation von einem anderen Menschen sei nicht möglich, da die Haut abgestossen werde.