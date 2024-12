Stadt Zürich zieht positive erste Bilanz zur Altersstrategie 2035

Die Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich habe in den ersten vier Jahren ihrer Umsetzung bedeutende Fortschritte erzielt, so Stadtrat Andreas Hauri an einer Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag. So konnten die Angebote für Senioren und Seniorinnen der Stadt in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Information und Teilhabe verbessert werden. Welche weiteren Massnahmen noch geplant sind und was das Projekt kostet, erzählt Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri im Interview mit Keystone-SDA.

12.09.2024