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Büffel statt Bagger Wasserbüffel sollen am Baldeggersee Maschinen ersetzen

SDA

6.5.2026 - 22:44

Die drei Wasserbüffel sind seit Samstag im Ronfeld für eine sechswöchige Testphase.
Die drei Wasserbüffel sind seit Samstag im Ronfeld für eine sechswöchige Testphase.
Keystone

Im Ronfeld am Baldeggersee weiden seit Samstag drei Wasserbüffel. Sie sollen die wuchernde Vegetation in Schach halten und somit Maschinen ersetzen. 

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.05.2026, 22:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Rahmen einer Testphase weiden am Baldeggersee für sechs Wochen drei Wasserbüffel.
  • Die Naturschutzorganisation Pro Natura lässt die Tiere weiden, um bei der Pflege des Schutzgebiets auf Maschinen verzichten zu können.
  • Durch ihr natürliches Verhalten halten sie die wuchernde Vegetation in Schach und schaffen auf dem Boden offene, schlammige Flächen.
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Dank Wasserbüffeln sollen sich Vögel, Amphibien und Insekten im Ronfeld am Südufer des Baldeggersees wohler fühlen. Die Naturschutzorganisation Pro Natura lässt drei Tiere weiden, um in der Pflege des Schutzgebiets auf Maschinen verzichten zu können.

Die drei Wasserbüffel im Ronfeld erschienen am Mittwochvormittag pünktlich zum Medientermin am Zaun ihres eineinhalb Hektar grossen Reviers. Gemächlich spazierten sie in der Gruppe umher. Sie fressen gerne junge Gräser, verschmähen aber auch zähe Pflanzen wie Schilf nicht. Auf dem feuchten Untergrund suhlen sie sich, was sie abkühlt und vor Insekten schützt.

Durch ihr natürliches Verhalten können sie für Pro Natura zwei Funktionen erfüllen, erklärte die Projektverantwortliche Marianne Baruffa: Einerseits halten sie die wuchernde Vegetation in Schach, wodurch das Mähen nicht mehr nötig ist. Andererseits schaffen sie auf dem Boden offene, schlammige Flächen.

So bleiben im Ronfeld die Bedingungen erhalten, die für Kreuzkröten, die gefährdete Sumpfheidelibelle oder Zugvögel lebenswichtig sind, so Baruffa. Auf insgesamt acht Hektaren Fläche beherbergt das ehemalige Landwirtschaftsland, das Pro Natura seit 1999 aufgekauft hat, zahlreiche spezialisierte Tier- und Pflanzenarten.

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Büffel statt Bagger

Das Mähen der wuchernden Vegetation gehörte bislang zur Pflege des Schutzgebiets dazu. Mit dem Bagger wurde sporadisch auch Boden abgetragen. So werde verhindert, dass Büsche oder Bäume wachsen, die im sumpfigen Ronfeld unerwünscht sind, führte Baruffa aus. Doch die Eingriffe brachten auch Nachteile mit sich, denn sie verkleinern die Lehmschicht, die das Gebiet feucht hält.

Im Ronfeld bestehen sogenannte «Flutmulden»: Temporäre Gewässer, deren Wasserstand mittels Schächten gesteuert werden kann. Ist in der Trockenphase die Lehmschicht zu dünn, kann der Lehm brüchig werden und sich nicht mehr schliessen.

«Momentan müssten wir mit dem Bagger wieder eingreifen», sagte Baruffa. Doch hat sich Pro Natura nun für eine alternative Pflege entschieden: Die Beweidung durch die drei Wasserbüffel.

Seit Samstag und zunächst für eine sechswöchige Testphase leben sie im Ronfeld. Danach soll die Wirkung evaluiert werden. Eine zweite Beweidung im Herbst ist in Aussicht. Das auf drei Jahre ausgelegte Pilotprojekt kostet 28'000 Franken, wovon der Kanton Luzern die Hälfte trägt.

Genügsame Tiere

Die drei zweieinhalbjährigen Büffelkühe verbringen den Rest des Jahres auf einem Fleisch- und Milchbetrieb im Aargauer Reusstal. Die Tiere sind trächtig und sollen kommenden Sommer und Herbst kalbern.

Ihr Halter, Jeremias Villiger, bezeichnete die Wasserbüffel als «genügsam». Weiden sie, sei eine zusätzliche Fütterung nicht nötig.

Die Tiere eigneten sich besonders für den Einsatz in den Flutmulden, weil sie – im Unterschied etwa zu Milchkühen – gerne ins Wasser gehen. Andere, einheimische Tierarten würden dies nicht tun. Dank ihrer Anatomie können sie beim Schwimmen Augen und Nase trocken behalten. Im schlammigen Gelände geben ihnen die breiten Klauen Halt.

Von den rund 120 Büffeln von Villigers Hof beweiden kleinere Gruppen von Mai bis November auch weitere Naturschutzgebiete im Kanton Aargau.

So sollen die Wasserbüffel dabei helfen, Lebensräume zu fördern. Selbst nach der Verdauung geben sie der Umgebung etwas zurück: In ihren Dunghaufen können sich etwa Käferlarven entwickeln.

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