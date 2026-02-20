WissenschaftWeitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission
SDA
20.2.2026 - 05:27
Nach technischen Problemen bei einem ersten grossen Bodentest des Raketensystems für die bemannte Mondmission «Artemis 2»: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen zweiten Probelauf durchgeführt.
Keystone-SDA
20.02.2026, 05:27
SDA
Nähere Informationen zu dessen Ergebnissen und zu einem möglichen neuen Startdatum für die Mission wollte die Behörde heute bei einer Pressekonferenz (ab 17.00 Uhr MEZ) bekanntgeben.
Bei der ersten solchen Generalprobe auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, bei der bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet werden, waren Anfang Februar Wasserstoff-Lecks aufgetreten. Daraufhin seien Dichtungen ausgetauscht worden, hiess es von der Nasa. Bei einem weiteren kleineren Test funktionierte die Wasserstoff-Befüllung im Anschluss immer noch nicht wie geplant. Daraufhin wurde ein Filtersystem ausgetauscht, das als mögliche Ursache der Probleme vermutet wurde.
Start nicht vor März
Den frühestmöglichen Starttermin für die Mission hatte die Nasa ursprünglich mit 6. Februar angegeben. Zuletzt ging die Behörde von einem Start frühestens im März aus.
Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.
28.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?