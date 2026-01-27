Die Menschheit hat nur noch 85 Sekunden bis zum Ende der Welt

Der Stand der «Weltuntergangsuhr» wird vorgestellt. Bild: dpa

Mit der «Weltuntergangsuhr» bewerten Wissenschaftler seit Jahren, wie nah die Menschheit ihrer Ansicht nach dem Abgrund ist. Die derzeitige Lage bereitet ihnen so grosse Sorgen wie nie.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zeiger der «Weltuntergangsuhr» sind weiter vorgerückt und stehen erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht.

Wissenschaftler warnen damit vor einer globalen Katastrophe.

Insbesondere das aggressive Verhalten der Nuklearmächte China, Russland und USA, die Klimakrise und die möglichen Auswirkungen von KI bereiten ihnen Sorgen. Mehr anzeigen

Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschaftler die Zeiger der «Weltuntergangsuhr» erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt und damit vor einer globalen Katastrophe gewarnt. Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Nuklearmächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, teilten die Forscherinnen und Forscher des «Bulletin of the Atomic Scientists» in Washington mit.

In den vergangenen Jahren waren die Zeiger der Uhr immer näher an Mitternacht herangerückt – von 100 Sekunden auf 90 und im vergangenen Jahr dann auf 89. Mit 85 Sekunden stehen die Zeiger nun dramatisch nah an Mitternacht.

Damit ist den Forschenden zufolge die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder die selbst verschuldete Erderhitzung auslöscht, inzwischen so gross wie nie zuvor seit Erfindung der Uhr 1947. Der symbolische Stand der Uhr wird ein Mal im Jahr mitgeteilt.