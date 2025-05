Saisonale Depressionen treten nicht nur im Winter auf. Pexels

Während sich viele Menschen auf die warmen Monate freuen, kämpfen andere mit Antriebslosigkeit, Schlafproblemen und gedrückter Stimmung – die Sommerdepression trifft Betroffene ausgerechnet dann, wenn rundherum Ferienlaune herrscht. Ein Experte verrät, warum das so ist und was hilft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Statt Glück und Leichtigkeit erleben Betroffene bei einer Sommerdepression innere Unruhe, Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit – weil Licht, Hitze und sozialer Druck belasten.

Auf Social Media wird der perfekte Sommer inszeniert. Wer nicht mithalten kann, fühlt sich schnell ausgeschlossen und «falsch».

Feste Schlafzeiten, digitale Pausen, Schattenplätze und ehrliche Gespräche helfen laut dem Experten – plus die Erkenntnis: Es ist okay, den Sommer nicht zu mögen.

Wer sich in der hellsten, scheinbar unbeschwertesten Zeit des Jahres schlecht fühlt, trifft oft auf Unverständnis: Wie erklärt man, dass mit «Summertime Sadness» das eigene Stimmungstief gemeint ist und nicht der Hit-Song von Sängerin Lana Del Rey?

Weniger Melatonin im Sommer

Die Ursachen der Sommerdepression sind im Gegensatz zur Winterdepression weniger erforscht. Forschende der Medizinischen Universität Graz vermuten, dass Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus eine Rolle spielen könnten. Licht beeinflusst die Produktion des Hormons Melatonin, das für den Schlaf wichtig ist. Längere Tage und mehr Licht im Sommer könnten die Melatoninproduktion stören und so zu psychischen Beschwerden führen.

Angst vor dem Sommer

Auf TikTok ist man sich einig: Der Sommer hat auch seine Schattenseiten. So teilt eine Userin: «Immer dieses schlechte Gewissen, das gute Wetter nicht komplett auszunutzen.» Jemand anderes gibt zu, dass sie sich einsam fühle, wenn sie draussen grosse Gruppen von Freund*innen sähe, während sie selber kaum welche habe. Die Kommentarspalte unter dem Video sei Balsam für die Seele, pflichtet eine dritte Userin bei.

blue News hat bei Gregor Hasler, Professor für Psychiatrie an der Universität Freiburg und Chefarzt am Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit nachgefragt, was hinter der Sommerdepression steckt und was dagegen helfen kann.

Gregor Hasler, wie unterscheidet sich die Sommer- von der klassischen Winterdepression?

Gregor Hasler: Die klassische Winterdepression (SAD – Seasonal Affective Disorder) ist meist durch «atypische» depressive Symptome wie erhöhtes Schlafbedürfnis, Heisshunger auf Kohlenhydrate, Gewichtszunahme und Antriebslosigkeit gekennzeichnet. Die Sommerdepression, die seltener als die Winterdepression vorkommt, zeigt oft ein umgekehrtes Symptomprofil: Viele Betroffene leiden unter Schlaflosigkeit, Appetitverlust, innerer Unruhe und einer oft gesteigerten Reizbarkeit. Statt Rückzug erleben manche sogar eine quälende Getriebenheit.

Was sind typische Frühwarnzeichen, die viele Menschen übersehen?

Oft beginnt es schleichend: Schlafprobleme trotz Müdigkeit, anhaltende innere Anspannung, ein diffuser Weltschmerz oder Reizbarkeit ohne klaren Auslöser. Auch Verlust an Lebensfreude, selbst in eigentlich angenehmen Momenten, ist ein Warnsignal. Da «alles schön ist» im Sommer, werden diese Signale oft verdrängt oder falsch eingeordnet – etwa als Stress, Überforderung oder Kreislaufproblem.

Welche Rolle spielt der soziale Druck à la: «Im Sommer musst du glücklich sein»?

Im Sommer wird Glück regelrecht erwartet: Sonne, Ferien, Leichtigkeit, Spontaneität. Wer sich in dieser Zeit psychisch belastet fühlt, erlebt oft Scham oder das Gefühl, «nicht normal» zu sein.

Welchen Einfluss haben die sozialen Medien diesbezüglich?

Die sozialen Medien können die Sommerdepressionen verstärken: Dort wird ein Sommer voller Lebensfreude, Reisen, Körperideale und sozialer Aktivität inszeniert. Dieser Druck, mithalten zu müssen («FOMO» – Fear of Missing Out), verstärkt depressive Symptome, vor allem bei Menschen mit niedrigem Selbstwert oder erhöhter Sensitivität für soziale Vergleiche.

«Im Sommer wird Glück regelrecht erwartet» Gregor Hasler Psychiater und Psychotherapeut

Welche Menschen trifft es besonders – gibt es ein Sommerdepressions-Profil?

Zwar gibt es keinen fixen Typ, aber bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, teils hormonell bedingt, wie auch Menschen mit veranlagten Stimmungsschwankungen oder diagnostizierter Bipolarität.

Wen könnte die Sommerdepression auch noch treffen?

Personen mit einem sensiblen zirkadianen Rhythmus, etwa bei starker Lichtempfindlichkeit oder Schlafstörungen. Stadtbewohner*innen klagen häufiger über Reizüberflutung, Hitze in überhitzten Wohnungen und sozialen Druck. Auch alleinlebende Menschen können besonders leiden, wenn sie sich von der sommerlichen Geselligkeit ausgeschlossen fühlen.

Wie kann man sich konkret schützen – gibt es Anti-Sommerdepressions-Routinen?

Ja – Prävention und Selbstfürsorge können dazu beitragen, Sommerdepression vorzubeugen. Hier einige bewährte Ansätze:

Schlafstruktur sichern: Trotz später Dämmerung auf einen festen Rhythmus achten, evtl. hilft eine Schlafmaske.

Leichte, regelmässige Mahlzeiten: Bei Appetitlosigkeit lieber kleinere Portionen mit Proteinen und frischem Gemüse.

Pausen von Social Media einbauen: Überstimulation vermeiden und Reize reduzieren, das heisst auch gezielt Stille suchen.

Kühle Rückzugsorte schaffen : Körperlich wie psychisch – Schatten, Natur und Wasser wirken beruhigend.

Soziale Kontakte bewusst wählen: Qualität vor Quantität, ehrlicher Austausch statt sozialem «Mitziehen».

Bewegung in den kühlen Stunden: Früh morgens oder abends spazieren, schwimmen oder Yoga im Schatten.

Sich selbst Erlaubnis geben, anders zu empfinden: Nicht jede*r muss den Sommer lieben. Das entlastet.

Dieses Interview wurde in schriftlicher Form geführt.

Du willst mit jemandem sprechen? Hier findest du Hilfe. Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Beratungstelefon Pro Juventute ( für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch

