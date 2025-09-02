  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Studie warnt Wer nahe eines Golfplatzes wohnt, hat ein höheres Parkinson-Risiko

Oliver Kohlmaier

2.9.2025

Beste Lage aber der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich: Die Nähe zu einem Golfplatz erhöht laut einer US-Studie das Risiko, an Parkinson zu erkranken. 
Beste Lage aber der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich: Die Nähe zu einem Golfplatz erhöht laut einer US-Studie das Risiko, an Parkinson zu erkranken. 
IMAGO/imagebroker

Einer Studie zufolge erhöht die Nähe des Wohnortes zu Golfplätzen das Risiko, an Parkison zu erkranken. Die Untersuchung sorgt in den USA seit Monaten für Gesprächsstoff.

Redaktion blue News

02.09.2025, 23:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer in der Nähe eines Golfplatzes wohnt, hat laut einer US-Studie ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken.
  • Besonders hoch ist das Risiko demnach, wenn Wasser aus belasteten Grundwasserquellen entnommen wird.
  • Das erhöhte Risiko wird mit Pestiziden in Verbindung gebracht. In den USA ist der Pestizid-Einsatz auf Golfplätzen rund 15-mal höher als in Europa. 
  • Für die Untersuchung beobachteten die Forschenden Menschen über einen Zeitraum von 25 Jahren.
Mehr anzeigen

In den USA ist der Golfsport äusserst beliebt. Auch deshalb wird eine gross angelegte Studie seit Monaten heiss diskutiert. Denn laut den Ergebnissen der Wissenschaftler haben Menschen, die in der Nähe eines Golfplatzes wohnen, ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens an Parkinson zu erkranken. 

Demnach ist das Risiko einer Erkrankung im Schnitt um das Zweieinhalbfache erhöht, wenn sich der Wohnort im Umkreis eines Golfplatzes befindet. Besonders hoch sei das Risiko, wenn Wasser aus belasteten Grundwasserquellen entnommen wird.

Die Untersuchung wurde bereits im Mai im Jama Open Network veröffentlicht und gehört noch immer zu den von Ärzten am häufigsten gelesenen Studien.

Langanhaltende Schäden der Gesundheit. Hitzewellen lassen dich schneller altern

Langanhaltende Schäden der GesundheitHitzewellen lassen dich schneller altern

Pestizideinsatz drastisch höher als in Europa

Das erhöhte Risiko für Parkinson wird hauptsächlich mit der Exposition durch Pestizide in Verbindung gebracht. Diese werden weltweit häufig auf Golfplätzen eingesetzt, um den ästhetische Standards zu entsprechen. In den USA jedoch ist der Einsatz von Pestiziden auf Golfplätzen den Studienautoren zufolge bis zu 15 Mal höher als in europäischen Ländern.

Die Ergebnisse legen nahe, dass das grösste Risiko für Parkinson innerhalb einer Entfernung von 1 bis 3 Meilen (1,6 bis 4,8 Kilometer) zu einem Golfplatz besteht und «dass dieses Risiko mit zunehmender Entfernung im Allgemeinen abnimmt». Die Effekte seien in Gebieten mit einem Golfplatz in gefährdeten Grundwasserregionen am grössten.

Für die Untersuchung wurden zunächst Parkinson-Patienten in Olmsted County zwischen 1991 und 2015 im Rahmen des Rochester Epidemiology Project (REP) identifiziert, einem System zur Verknüpfung von Krankenakten. Ein Spezialist für Bewegungsstörungen überprüfte die Krankenakten der identifizierten Patienten, um die Diagnose zu bestätigen und das Datum des Auftretens der für Parkinson typischen motorischen Symptome festzustellen.

In diesem Zeitraum wurden im Olmstead County 450 Fälle von Parkinson-Erkrankungen registriert, mit 9000 Kontrollpersonen, die nach Geschlecht und Alter abgeglichen wurden. Nach Ausschlüssen wurden 419 Parkinson-Fälle und 5113 Kontrollpersonen in die Analyse einbezogen. Der nächstgelegene Golfplatz befand sich in einer mittleren Entfernung von 1,72 Meilen für Parkinson-Fälle und 1,98 Meilen für Kontrollpersonen.

Industriegifte im Blut. Alarmierende Pestizid-Werte auch bei Kindern nachgewiesen

Industriegifte im BlutAlarmierende Pestizid-Werte auch bei Kindern nachgewiesen

Belastetes Grundwasser steigert Risiko weiter

Die Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken, sank mit jeder Meile Entfernung vom Golfplatz um 9 Prozent, bis zu einer Entfernung von 18 Meilen. Menschen, die weiter von einem Golfplatz entfernt wohnten, hatten ein geringeres Parkinson-Risiko. Darüber hinaus stieg die Wahrscheinlichkeit zu erkranken bei Menschen, die weniger als eine Meile von einem Golfplatz entfernt wohnten, um 126 Prozent im Vergleich zu jenen Menschen, die mehr als sechs Meilen entfernt wohnten.

Darüber hinaus wurde eine erhebliche Dosis-Wirkungs-Beziehung beobachtet, wobei das Parkinson-Risiko im Vergleich zu Personen, die mehr als sechs Meilen entfernt wohnten, bei einer Entfernung von ein bis zwei Meilen um 198 Prozent, bei zwei bis drei Meilen um 121 Prozent und bei drei bis sechs Meilen um 92 Prozent erhöht war. Ausserdem war das Parkinson-Risiko bei Personen, die Leitungswasser aus Grundwasserversorgungsgebieten mit einem Golfplatz erhielten, fast doppelt so hoch wie bei Personen, die Leitungswasser aus Versorgungsgebieten ohne Golfplatz erhielten.

Die Studie ergab ausserdem, dass der Zusammenhang zwischen der Nähe zu Golfplätzen und dem Parkinson-Risiko in städtischen Gebieten stärker war. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Exposition sowohl durch kontaminiertes Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, als auch durch Pestizide in der Luft erfolgen kann, insbesondere in Gebieten mit höherer Bevölkerungsdichte in der Umgebung von Golfplätzen.

Mehr zum Thema

Verhängnisvoller Schlag. Geschützter Waldrapp von Golfball tödlich getroffen

Verhängnisvoller SchlagGeschützter Waldrapp von Golfball tödlich getroffen

Forscher warnt. Bananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Forscher warntBananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Neue Studie zu Gesundheitsvorteilen. Es müssen nicht 10'000 Schritte pro Tag sein

Neue Studie zu GesundheitsvorteilenEs müssen nicht 10'000 Schritte pro Tag sein

Meistgelesen

Digital-Token beschert Trump-Familien Milliarden-Einnahmen
Gäste fliehen bei Rauchpause – Wirt reagiert mit ungewöhnlicher Massnahme
James-Webb-Teleskop findet 300 Objekte im Weltraum, die es gar nicht geben dürfte
ESAF-Holzmuni Max zieht nach Andermatt UR um – und erhält neuen Namen
US-Streitkräfte schiessen vor Venezuela auf Boot mit Drogen +++ Trump zu Chicago: «Wir greifen ein»