Beste Lage aber der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich: Die Nähe zu einem Golfplatz erhöht laut einer US-Studie das Risiko, an Parkinson zu erkranken. IMAGO/imagebroker

Einer Studie zufolge erhöht die Nähe des Wohnortes zu Golfplätzen das Risiko, an Parkison zu erkranken. Die Untersuchung sorgt in den USA seit Monaten für Gesprächsstoff.

Oliver Kohlmaier

In den USA ist der Golfsport äusserst beliebt. Auch deshalb wird eine gross angelegte Studie seit Monaten heiss diskutiert. Denn laut den Ergebnissen der Wissenschaftler haben Menschen, die in der Nähe eines Golfplatzes wohnen, ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens an Parkinson zu erkranken.

Demnach ist das Risiko einer Erkrankung im Schnitt um das Zweieinhalbfache erhöht, wenn sich der Wohnort im Umkreis eines Golfplatzes befindet. Besonders hoch sei das Risiko, wenn Wasser aus belasteten Grundwasserquellen entnommen wird.

Die Untersuchung wurde bereits im Mai im Jama Open Network veröffentlicht und gehört noch immer zu den von Ärzten am häufigsten gelesenen Studien.

Pestizideinsatz drastisch höher als in Europa

Das erhöhte Risiko für Parkinson wird hauptsächlich mit der Exposition durch Pestizide in Verbindung gebracht. Diese werden weltweit häufig auf Golfplätzen eingesetzt, um den ästhetische Standards zu entsprechen. In den USA jedoch ist der Einsatz von Pestiziden auf Golfplätzen den Studienautoren zufolge bis zu 15 Mal höher als in europäischen Ländern.

Die Ergebnisse legen nahe, dass das grösste Risiko für Parkinson innerhalb einer Entfernung von 1 bis 3 Meilen (1,6 bis 4,8 Kilometer) zu einem Golfplatz besteht und «dass dieses Risiko mit zunehmender Entfernung im Allgemeinen abnimmt». Die Effekte seien in Gebieten mit einem Golfplatz in gefährdeten Grundwasserregionen am grössten.

Für die Untersuchung wurden zunächst Parkinson-Patienten in Olmsted County zwischen 1991 und 2015 im Rahmen des Rochester Epidemiology Project (REP) identifiziert, einem System zur Verknüpfung von Krankenakten. Ein Spezialist für Bewegungsstörungen überprüfte die Krankenakten der identifizierten Patienten, um die Diagnose zu bestätigen und das Datum des Auftretens der für Parkinson typischen motorischen Symptome festzustellen.

In diesem Zeitraum wurden im Olmstead County 450 Fälle von Parkinson-Erkrankungen registriert, mit 9000 Kontrollpersonen, die nach Geschlecht und Alter abgeglichen wurden. Nach Ausschlüssen wurden 419 Parkinson-Fälle und 5113 Kontrollpersonen in die Analyse einbezogen. Der nächstgelegene Golfplatz befand sich in einer mittleren Entfernung von 1,72 Meilen für Parkinson-Fälle und 1,98 Meilen für Kontrollpersonen.

Belastetes Grundwasser steigert Risiko weiter

Die Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken, sank mit jeder Meile Entfernung vom Golfplatz um 9 Prozent, bis zu einer Entfernung von 18 Meilen. Menschen, die weiter von einem Golfplatz entfernt wohnten, hatten ein geringeres Parkinson-Risiko. Darüber hinaus stieg die Wahrscheinlichkeit zu erkranken bei Menschen, die weniger als eine Meile von einem Golfplatz entfernt wohnten, um 126 Prozent im Vergleich zu jenen Menschen, die mehr als sechs Meilen entfernt wohnten.

Darüber hinaus wurde eine erhebliche Dosis-Wirkungs-Beziehung beobachtet, wobei das Parkinson-Risiko im Vergleich zu Personen, die mehr als sechs Meilen entfernt wohnten, bei einer Entfernung von ein bis zwei Meilen um 198 Prozent, bei zwei bis drei Meilen um 121 Prozent und bei drei bis sechs Meilen um 92 Prozent erhöht war. Ausserdem war das Parkinson-Risiko bei Personen, die Leitungswasser aus Grundwasserversorgungsgebieten mit einem Golfplatz erhielten, fast doppelt so hoch wie bei Personen, die Leitungswasser aus Versorgungsgebieten ohne Golfplatz erhielten.

Die Studie ergab ausserdem, dass der Zusammenhang zwischen der Nähe zu Golfplätzen und dem Parkinson-Risiko in städtischen Gebieten stärker war. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Exposition sowohl durch kontaminiertes Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, als auch durch Pestizide in der Luft erfolgen kann, insbesondere in Gebieten mit höherer Bevölkerungsdichte in der Umgebung von Golfplätzen.