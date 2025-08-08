Wie andere Länder nach Trumps Zoll-Hammer zur F-35 stehen

USA machen zusätzlich bis 1,3 Milliarden Dollar für F-35 geltend 650 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar: Diesen Mehrbetrag nennen die USA zusätzlich zum ausgehandelten Kaufpreis für die 36 F-35-Kampfjets, die die Schweiz für rund 6 Milliarden Franken beschaffen will. Rüstungschef Urs Loher gab die Zahl am Mittwoch in Bern vor den Medien bekannt. Die grosse Spanne liege an der unsicheren Preisentwicklung, sagte Loher. Der Bundesrat dagegen geht von einem Fixpreis von rund 6 Milliarden Franken aus. Er setzt auf diplomatische Gespräche mit den USA. Die USA wiederum sprechen von einem Missverständnis. 25.06.2025

Nachdem Donald Trump das Ausland mit Zöllen überzogen hat, flammt die Frage nach dem Kauf von F-35-Kampfjets wieder auf. Während die Schweiz noch diskutiert, machen andere Nägel mit Köpfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Medien berichten über Schweizer Zweifel am Kauf des F-35-Kampfjets.

Spanien sieht wegen der US-Politik von einer Akquise ab.

Indien hat ein entsprechendes US-Angebot nun abgelehnt und legt auch den Kauf von Seefernaufklärern auf Eis.

Kanada hat sich noch nicht entschieden: Experten raten der Regierung nun davon ab, Alternativen zu bestellen. Mehr anzeigen

«Schweizer Politiker drängen darauf, den F-35-Kampfjet-Deal wegen US-Zöllen zu kündigen», meldet «Bloomberg» und berichtet von dem Widerstand in Teilen der SP und Grünen gegen den Kauf. Und auch Hans-Peter Portmann von der FDP zweifelt daran, dass die Transaktion dem Volk noch vermittelbar ist, heisst es bei den New Yorkern weiter.

Für den Bundesrat ist eine Stornierung der Bestellung bisher kein Thema. Spanien dagegen hat von einem angedachten F-35-Kauf Abstand genommen: «Die spanische Option besteht aus dem aktuellen Eurofighter und dem zukünftigen FCAS», teilt das Verteidigungsministerium der «Financial Times» mit.

Indien gibt sich kämpferisch

Auch Neu-Delhi hat über einen F-35-Kauf nachgedacht, doch nachdem Neu-Delhi mit 50 Prozent Zoll belegt worden ist, ist die Sache vom Tisch, weiss «Bloomberg». Donald Trump hatte Premier Narendra Modi den Kampfjet bei dessen Besuch in Washington im Februar angeboten: Eigentlich wollte Washington die Waffenverkäufe an Indien ausweiten.

Narendra Modi am 13. Februar zu Besuch im Erssen Haus. KEYSTONE

Zudem hatte Neu-Delhi geplant, beim US-Hersteller Boeing sechs weitere P-8 Poseidon zur bestehenden Flotte dazuzukaufen: Auch diese Bestellung der Seefernaufklärer in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar liegt nun offenbar auf Eis.

Modi scheint entschlossen zu sein, Donald Trump die Stirn zu bieten: «Ich weiss, dass ich persönlich einen sehr hohen Preis dafür zahlen muss, aber ich bin bereit», zitiert ihn der «Guardian».

Experten raten Kanada von einer Stornierung ab

Der Premier empfängt noch dieses Jahr Wladimir Putin und will demnächst China besuchen: «Bringen Trumps Zölle die Rivalen China und Indien einander näher?», fragt der «Independent» und warnt, die USA könnten in der Region einen machtvollen Verbündeten verlieren.

Kanada gehört ebenfalls zu den Ländern, die F-35 bestellt haben – und diese Entscheidung nun überdenken. 88 Jets sollten für 14 Milliarden Dollar produziert werden. Diskutiert wird eine Stornierung oder Halbierung der Order.

Wie «Reuters» berichtet, empfehlen Verteidigungsexperten der Regierung nun jedoch, an der Akquise festzuhalten. Die F-35 sei der beste Kampfjet: 16 Exemplare seien fix bestellt. Wenn ein europäisches Model bestellt würde, würde das wegen zusätzlichem Bedarf an Training und Ausrüstung zu höheren Kosten führen.