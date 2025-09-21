Schüler üben in Polen das Schiessen. YouTube/France 24

Die Bedrohung durch Russland geht nicht spurlos am Wehrbewusstsein von Europas Jugend vorbei. Wie europäische Staaten junge Menschen auf Krisen vorbereiten wollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine rückt in mehreren EU-Ländern die Wehtüchtigkeit der Jugend in den Fokus.

Während Deutschland über eine Wehrpflicht nachdenkt, will Frankreich einen verpflichtenden Tag für bessere Werbung nutzen.

In Polen gehört eine militärische Ausbildung heutzutage fest zum Lehrplan.

Das tschechische Militär hat erstmals freiwillige Übungen für Jugendliche durchgeführt.

Nicht zuletzt nach den Drohnen-Vorfällen in Polen und Rumänien steigt die Alarmbereitschaft in Europa. Das bringt auch Veränderungen für die junge Bevölkerung mit sich: Während in Deutschland der neue Wehrdienst diskutiert wird, setzen andere europäische Länder schon früher und breiter auf eine Militärausbildung der Jugend.

Von Schiesstraining in der Schule über Militärübungen in den Sommerferien bis zu Drohnenpraxis für Jugendliche – angesichts der sich weltweit verschärfenden Konfliktlage und der Bedrohung durch Russland wollen viele Staaten das Wehrbewusstsein junger Menschen stärken. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen in EU-Ländern.

Frankreich

Ab September soll der für alle zwischen 16 und 25 Jahren verpflichtende «Tag der Verteidigung und der Staatsbürgerschaft» (Journée défense et citoyenneté – JDC) in Frankreich eine deutlich stärkere militärische Färbung bekommen und sich mehr am Alltag von Soldatinnen und Soldaten orientieren.

Bisher gab es für die Jugendlichen einen halben Tag lang Unterricht über allgemeine Herausforderungen und Ziele der Landesverteidigung sowie Möglichkeiten, sich zu engagieren. Jetzt soll die Veranstaltung «spielerischer, dynamischer und immersiver» werden, heisst es auf der Seite des Armeeministeriums.

Und auch länger: Sieben Stunden sind nun vorgesehen. Auf dem Programm sollen unter anderem Lasersportschiessen, eine Mahlzeit mit Militärverpflegung und das Eintauchen in Trainings- und Einsatzsituationen von Soldatinnen und Soldaten mithilfe von virtueller Realität stehen. Ein genaues Startdatum für das neue Format steht noch nicht fest.

Darüber hinaus gibt es in Frankreich den freiwilligen «Allgemeinen nationalen Dienst» (Service National Universel – SNU) für 15- bis 17-Jährige, der 2019 startete und dessen Überarbeitung derzeit diskutiert wird – auch unter dem Aspekt eines Wehrdienstes. Die Wehrpflicht wurde in Frankreich 1997 gesetzlich abgeschafft.

Polen

Polen hat bereits zum Schuljahr 2024/25 verpflichtendes Schiesstraining für alle Schüler der 8. und 9. Klassen eingeführt. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen Polens Nachbarland, die Ukraine.

Im Fach «Erziehung für die Sicherheit» sollen die Kinder ab dem Alter von 14 Jahren Schiessfertigkeiten lernen. Der Lehrplan umfasst Unterricht im Zusammenbauen und Zerlegen von Waffen sowie im Zielschiessen.

In den meisten Schulen werden in den Kursen, die in den Schulturnhallen stattfinden, Schusswaffenrepliken oder Laserpistolen verwendet. Es gibt allerdings auch Schulen mit richtigen Schiessständen und Lehrern, die eine Ausbildung zum Sportschützen haben.

Das Fach umfasst auch noch weitere Punkte. So heisst es im Lehrplan, die Schüler sollten vertraut gemacht werden «mit den geopolitischen Bedingungen für Sicherheit, die sich aus der Lage Polens ergeben».

Ausserdem sollen sie lernen, wie man sich in Kriegssituationen verhält. Dazu zählen Regeln zur Sicherung des Überlebens in Schutzräumen und Erste Hilfe bei Angriffen mit konventionellen Waffen.

Tschechien

Die tschechische Armee hat in diesem Jahr erstmals freiwillige Militärübungen für junge Menschen während der Sommerferien veranstaltet. Das Angebot richtete sich an volljährige Schüler weiterführender Schulen.

Es gab nach Angaben der Armee mehr als 700 Teilnehmer, die auf acht Standorte verteilt wurden. Junge Frauen machten demnach rund 20 Prozent der Beteiligten aus. Ziel der vierwöchigen Übung sei es gewesen, junge Menschen auf Krisensituationen vorzubereiten und die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken, teilte die Armee mit.

Absolventen des Kurses erhielten eine finanzielle Entlohnung in Höhe von umgerechnet rund 1540 Franken. Sie wurden unter anderem in militärischer Taktik, dem Schiessen mit Handwaffen, dem Wurf von Granaten, der Orientierung im Gelände und in Erster Hilfe unterwiesen.

Die tschechische Armee intensivierte zuletzt zudem ihre Öffentlichkeitsarbeit, um neue Rekruten anzuwerben, zum Beispiel mit einem «Tag der Armee» im Mai im Stadtzentrum von Prag. Seit dem Beginn des Ukrainekriegs ist das Interesse am Dienst in der Berufsarmee zurückgegangen. Die Wehrpflicht hatte Tschechien Ende 2004 abgeschafft.

Baltische Staaten

Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sehen sich durch Russland besonders bedroht. Die kleinen Nato- und EU-Mitglieder grenzen direkt an Russland oder Belarus. Sie haben sich 1991 von der Sowjetunion gelöst, doch Moskau betrachtet das Baltikum weiter als seine Einflusszone.

In allen drei Ländern gilt deshalb die Wehrpflicht. Estland hat sie seit Wiedererlangung der Unabhängigkeit, der Dienst dauert elf Monate.

From the classrooms to the skies!✈️ Within months a pilot drone course in schools-proof that #Estonia can adapt fast to a changing security environment. Drones tie tech, education & security together to build a stronger society as a whole 🇪🇪 pic.twitter.com/FCbYmXquBV — MoD Estonia (@MoD_Estonia) September 12, 2025

Litauen führte den Wehrdienst 2015 wieder ein. Er dauert neun Monate. Für jeden neuen Jahrgang wird ausgelost, wer dienen muss.

In Lettland wurde der Dienst 2024 verpflichtend. Er dauert elf Monate am Stück in der Armee oder verteilt auf fünf Jahre in der Nationalgarde. Doch schon vor dem Wehrdienst werden militärische Grundkenntnisse an den Schulen vermittelt.

Estland hat dies 2023 verpflichtend gemacht. In den weiterführenden Schulen lernen Schüler und Schülerinnen ab der 10. Klasse 35 Stunden im Jahr Theorie, ergänzt um weitere 35 Stunden praktisches Training unter freiem Himmel. Ab dem kommenden Schuljahr soll auch der Umgang mit Drohnen geübt werden.

In Lettland ist der Wehrunterricht an weiterführenden Schulen seit 2024 Pflicht. 112 Stunden werden auf 2 Schuljahre verteilt. Das Ziel: «Ein aktives, mobiles und fähiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, dass in der Lage und willens ist, sich selbst, seine Mitmenschen und Lettland zu verteidigen.»

Šodien jaunieši uzsāk valsts aizsardzības dienestu 🇱🇻



Viņus pavada lepni tuvinieki un sirsnīgi novēlējumi 💪🏻



Jaunieši dienestu uzsāk 4 dažādās vienībās. Lielākā daļa pievienojas Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei. Citi dienestu sāk Zemessardzē vai Gaisa spēkos 🫡 pic.twitter.com/cggg2YaPiR — NBS (@Latvijas_armija) July 19, 2025

Die Bilanz nach einem Jahr: In manchen Schulen fehlte es an Instruktoren und Räumen, in der dicht besiedelten Region um die Hauptstadt Riga waren Schiessplätze knapp, wie der lettische Rundfunk berichtete.

In Litauen können Jugendliche freiwillig bei Wehrtraining mitmachen oder mit Drohnen üben. Träger ist der paramilitärische Litauische Schützenbund. Die Armee beklagte unlängst einem Rundfunkbericht zufolge, dass viele ihrer Rekruten nicht fit genug seien für den Wehrdienst.