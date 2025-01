Wieso lassen sich die Feuer in Los Angeles nicht einfach löschen?

Die ausser Kontrolle geratenen Waldbrände rund um Los Angeles haben immer mehr Zerstörung und Todesopfer zur Folge. sda

In Los Angeles treibt das Feuer Zehntausende Menschen in die Flucht. Ganze Häuser brennen nieder. Aber warum? @fire Schweiz ordnet die Situation für blue News ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Feuer in Los Angeles dauert an. Viele Häuser wurden komplett zerstört. Unzählige Menschen haben ihre Existenz verloren.

Peter Zbinden, Teamleiter und Vorsitzender bei @fire Schweiz, schätzt die Situation in Los Angeles für blue News ein. Mehr anzeigen

Das Feuer in Los Angeles breitet sich immer weiter aus. Zehntausende Menschen haben ihr Zuhause verloren und wurden bereits in Sicherheit gebracht.

Peter Zbinden ist Teamleiter und Vorsitzender bei @fire Schweiz, einem internationalen Katastrophenschutzteam, das weltweit Nothilfe nach verheerenden Naturkatastrophen leistet. Spezialisiert haben sie sich auf Wald- und Vegetationsbrände.

Zbinden schätzt die Situation für blue News ein und beantwortet die wichtigsten Fragen:

Ist das Feuer plötzlich ausgebrochen?

«Grundsätzlich brennt es jedes Jahr in Kalifornien. Einmal mehr, einmal weniger», sagt Zbinden. Das Problem sei jedoch: Man hat sehr lange Trockenphasen. «Monatelang regnet es nicht. Die Vegetation ist komplett ausgetrocknet und auch selbst ein grosses Problem. Denn in diesem Gebiet gibt es viel Nadelholz, viel mehr als in der Schweiz. Und dieses ist leicht brennbar. Genauso wie das Gebüsch in Amerika, es ist hoch und sehr dürr», erklärt er weiter.

Zudem habe Amerika oft trockene Gewitter. Das heisst: Ein Blitz schlägt irgendwo ein, doch danach kommt kein Regen. Ein Feuer bricht aus. «In der Schweiz kommt fast immer nach Blitz und Donner der Regen.»

Was jedoch der Auslöser für das Feuer in Los Angeles ist, kann Zbinden zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten.

Warum kann man die Feuer nicht einfach löschen?

«Am einfachsten ist ein solches Feuer aus der Luft zu löschen. Also mit dem Helikopter oder mit Löschflugzeugen. Das Problem sind jedoch der starke Wind und der Rauch, der durch das Feuer entsteht. Auf dem Weg nach unten verschwindet das Wasser, da es vom starken Wind verweht wird», erklärt Zbinden weiter.

Vom Boden aus könne man aktuell gar nichts löschen, das sei zu gefährlich. «Man kann nur hoffen, dass der Wind nachlässt und man von oben besser mit dem Feuer arbeiten kann», fügt Zbinden an. Im Moment sei man mehr oder weniger machtlos: «Inzwischen ist der Brand so gross, so viele Häuser brennen, es sind schlichtweg auch einfach zu wenig Menschen, die Helfen können. Die Feuer sind aktuell zu null Prozent eingedämmt.»

Wie lange geht es, bis das Feuer gelöscht ist?

Bis das Feuer gelöscht ist, könne es mehrere Wochen dauern. «Löschen heisst, es gibt keine heissen Stellen mehr. Aber bis es eingedämmt ist, kann niemand sagen», sagt Zbinden. «Das ist ganz klar vom Wetter abhängig. Der Wind muss nachlassen, die Luftfeuchtigkeit steigen und die Temperaturen sinken. Das sind wesentliche Einflüsse.»

Bevor die Menschen, deren Häuser noch nicht abgebrannt sind, wieder zurückkehren können, müsse das Feuer mindestens unter Kontrolle sein.

Warum brennen die Häuser so schnell ab?

«In Amerika gibt es Gebiete, wo man wegen Waldbrandgefahr keine Häuser bauen sollte. Und das Problem ist, dass sie es trotzdem tun. Das sieht man am aktuellen Beispiel. Nicht alle, aber viele», erklärt Zbinden. Das sei auch in der Schweiz teils so. Nur, dass man hierzulande zum Teil Häuser in einem lawinengefährdeten Gebiet gebaut habe. Weiter sagt Zbinden: «Wenn ein Feuer so gross ist, hat man fast keine Chance, die Häuser zu beschützen.»

Wie geht es weiter?

Man müsse warten, bis das Wetter sich ändert, sagt Zbinden. «In den nächsten Tagen wird es sich hoffentlich positiv ändern. Und sobald eine Besserung mit weniger Wind besteht, wird man sicher wieder fliegen. Von der Luft aus hat man die besten Chancen, ein Feuer einzudämmen.» Weiter sagt er: «Man muss sich vorstellen: Das sind teils 50 bis 60 Meter hohe Flammen. Die Wärme ist so stark, der Rauch massiv. Den Boden sieht man dabei nicht. Da kann man noch so viel Wasser herunterlassen. Sobald der Wind nachlässt, fliegt man sofort. Wann das sein wird, weiss ich nicht.»

Warum gibt es mehrere Feuer?

Ein Grund dafür könnten Flugfeuer sein: «Das kommt oftmals bei starken Bränden vor. Dann entstehen sogenannte ‹Spotfires›, also neue Brandherde. Die Glut oder teils auch ganze Äste, die brennen, fliegen mit dem Wind kilometerweit in ein anderes Gebiet und starten dort ein neues Feuer», erklärt Zbinden. Aber: «Bei einem Flugfeuer fliegen die Teile zwei bis drei Kilometer, in Los Angeles sind es viele Feuer, diese liegen aber weiter auseinander. Die Ursache ist deshalb noch nicht bekannt.» Sicher hätten die sehr hohe Trockenheit und der Wind einen grossen Einfluss. Da reiche ein Funke allein, erklärt Zbinden weiter.