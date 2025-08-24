  1. Privatkunden
Klimawandel verändert Landwirtschaft Gibt es bald Olivenhaine in der Schweiz?

Oliver Kohlmaier

24.8.2025

Wegen des Klimawandels könnten in der Schweiz bald Oliven angebaut werden.
Wegen des Klimawandels könnten in der Schweiz bald Oliven angebaut werden.
Andreas Drouve/dpa-tmn

Die Erderwärmung hat dramatische Auswirkungen auf die Landwirtschaft. So setzt die Erntezeit immer früher ein. Laut einem Experten des Bundes könnten deshalb in der Schweiz bald Oliven angebaut werden.

Redaktion blue News

24.08.2025, 21:35

24.08.2025, 21:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der menschengemachte Klimawandel hat Folgen für die Landwirtschaft in der Schweiz.
  • So könnten hierzulande zunehmend Pflanzen aus wärmeren Regionen angebaut werden, wie etwa Oliven oder sogar Bananen.
  • In der Romandie gibt es bereits eine Initiative für die Pflanzung von Olivenhainen.
  • Auch Quinoa und Buchweizensorten haben Potential, in der Schweiz angebaut zu werden.
Mehr anzeigen

Der Klimawandel hat bereits jetzt dramatische Auswirkungen auf die Menschen in der Schweiz. Besonders die Landwirte bekommen die Folgen in ihrer täglichen Arbeit zu spüren. So setzt etwa die Erntezeit nun bereits deutlich früher ein als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Das hat auch Auswirkungen auf die hierzulande angebauten Pflanzen, wie Pierluigi Calanca, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Klima und Landwirtschaft bei Agroscope, im SRF Interview erklärt.

Demnach gibt es in der Romandie bereits eine Initiative, Olivenhaine anzupflanzen. Das Klima in der Schweiz, welches wärmer und trockener werde, sei für Oliven «sehr gut geeignet». Zudem sollten sich Krankheiten durch die relativ kühlen Winter nicht so stark ausbreiten, so der Experte des Bundes.

Neue Forschungserkenntnisse. «Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

Neue Forschungserkenntnisse«Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

«Bananen könnten durchaus etwas sein»

Auch darüber hinaus gebe es eine ganze Reihe an Pflanzen, die im Zuge des Klimawandels für die Schweiz interessant werden, etwa Quinoa und Buchweizensorten. Calanca berichtet im Interview zudem von einem Versuch im Thurgau, Bananen anzupflanzen, was funktioniert habe: «Bananen könnten durchaus etwas sein, das wir künftig in der Schweiz mehr sehen.»

Insgesamt hat der Klimawandel grosse Auswirkungen auf die Landwirtschaft in der Schweiz, erklärt Calanca: «Alle Extremereignisse setzen der Landwirtschaft zu und sind eine Herausforderung für Bäuerinnen und Bauern.»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Mitten in der idyllischen Bergwelt rund um die Tschiervahütte zeigt sich der Klimawandel mit voller Wucht. Hüttenwartin Caroline Zimmermann erlebt dort, wie sich die Alpen und damit auch ihr Alltag in der Hütte verändern.

22.07.2025

