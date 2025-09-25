Diese 7 Fehler beim Lüften kosten dich Geld und deine Gesundheit

Richtig lüften will gelernt sein. (Symbolbild) IMAGO/Depositphotos

Richtiges Lüften ist entscheidend für ein gesundes Raumklima. Wer es falsch macht, riskiert Schimmel und treibt die Heizkosten unnötig in die Höhe. Mit einfachen Regeln lassen sich viele Probleme vermeiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Richtiges Lüften spart Energie und verhindert Schimmel.

Viele lüften falsch – und treiben so Kosten in die Höhe.

Mit einfachen Regeln bringst du frische Luft in dein Zuhause. Mehr anzeigen

Frische Luft in den eigenen vier Wänden ist nicht nur angenehm, sondern auch wichtig für Gesundheit und Bausubstanz. Wer richtig lüftet, beugt Schimmel vor und sorgt dafür, dass die Heizkosten nicht unnötig in die Höhe schnellen. Doch viele Menschen machen dabei Fehler – oft ohne es zu merken.

Ob dauerhaft gekippte Fenster, falsches Timing oder mangelnde Kontrolle der Luftfeuchtigkeit: Schon kleine Nachlässigkeiten können Folgen haben. Mit ein paar einfachen Regeln lässt sich das Raumklima deutlich verbessern – und die Gefahr von Schäden in der Wohnung verringern.

Dauerhaft gekippte Fenster

Viele Menschen lassen ihre Fenster dauerhaft gekippt, in der Annahme, so für frische Luft zu sorgen. Doch die Luftzirkulation ist minimal, während die Wände kontinuierlich auskühlen. Das wiederum führt dazu, dass sich Feuchtigkeit schneller an den Oberflächen niederschlägt – ein idealer Nährboden für Schimmel.

Effektiver ist es, mehrmals täglich die Fenster ganz zu öffnen und für einige Minuten quer- oder stosszulüften. So entsteht ein kräftiger Luftaustausch, ohne dass die Bauteile unnötig auskühlen.

Zu selten lüften

Wer nur morgens kurz lüftet oder das Lüften ganz vergisst, riskiert schlechte Luft und zu hohe Luftfeuchtigkeit. Im Alltag sammelt sich durch Kochen, Duschen oder auch durch Atmen kontinuierlich Feuchtigkeit in den Räumen. Wird diese nicht abgeführt, steigt das Risiko für Schimmelbildung.

Fachleute empfehlen deshalb, drei- bis viermal am Tag stosszulüften. Schon fünf Minuten bei weit geöffnetem Fenster reichen aus, um die Raumluft spürbar zu erneuern.

Nach dem Duschen nicht sofort lüften

Nach dem Duschen sollte sofort gelüftet werden. IMAGO/Depositphotos

Das Badezimmer ist einer der feuchtesten Räume im Haus. Wer nach dem Duschen das Fenster geschlossen hält, ermöglicht Schimmelsporen, sich in den Fugen oder hinter Möbeln festzusetzen. Gerade in schlecht belüfteten Bädern kann das Problem schnell sichtbar werden.

Die einfachste Massnahme ist, das Fenster sofort nach dem Duschen weit zu öffnen und die Feuchtigkeit entweichen zu lassen. So bleibt die Luft frisch und die Oberflächen trocken.

Möbel zu dicht an Aussenwänden platzieren

Schränke oder Sofas, die direkt an kalten Aussenwänden stehen, blockieren die Luftzirkulation. Dahinter staut sich die Feuchtigkeit, die Wände kühlen stärker aus und Schimmel kann sich unbemerkt bilden.

Ein Abstand von mindestens fünf bis zehn Zentimetern zwischen Möbelstück und Wand sorgt dafür, dass Luft frei zirkulieren kann. Das reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsflecken erheblich.

Falsche Kombination mit Heizen wählen

Beim Lüften drehen viele die Heizung ab – das ist grundsätzlich sinnvoll, solange man daran denkt, sie danach wieder einzuschalten. Bleibt die Heizung zu lange aus, kühlen Räume stark aus. Das erneute Aufheizen verbraucht dann mehr Energie, als wenn die Wärme gleich konstant gehalten wird.

Darum gilt: Beim Lüften Heizkörper abdrehen, nach dem Schliessen der Fenster aber sofort wieder hochdrehen. So bleibt die Raumtemperatur stabil und der Energieverbrauch im Rahmen.

Nachts gar nicht lüften

Im Schlafzimmer steigt die Luftfeuchtigkeit während der Nacht deutlich an. Wer nach dem Aufstehen die Fenster geschlossen hält, riskiert, dass die Feuchtigkeit in den Wänden hängenbleibt. Das führt zu einem ungesunden Raumklima und begünstigt langfristig Schimmel.

Ein kräftiges Stoss- oder Querlüften am Morgen bringt Frische ins Schlafzimmer. Zusätzlich sorgt es für erholsameren Schlaf, wenn die Luftqualität dauerhaft gut bleibt.

Kein Blick auf die Luftfeuchtigkeit werfen

Viele verlassen sich auf ihr Bauchgefühl, wenn es ums Lüften geht. Doch die Wahrnehmung täuscht häufig. Bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent steigt die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlägt.

Ein einfaches Hygrometer gibt zuverlässige Auskunft über die Luftfeuchtigkeit. Wer regelmässig einen Blick darauf wirft, erkennt schnell, wann Lüften nötig ist – unabhängig vom subjektiven Gefühl.