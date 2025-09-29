  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Astronomie Zürcher Forscher untersuchen Mond-Entstehungsscheibe um Exoplaneten

SDA

29.9.2025 - 16:00

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat eine Scheibe um einen 625 Lichtjahre entfernten Planeten untersucht. (Archivbild)
Das James-Webb-Weltraumteleskop hat eine Scheibe um einen 625 Lichtjahre entfernten Planeten untersucht. (Archivbild)
Keystone

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat erstmals die chemischen und physikalischen Eigenschaften einer Scheibe um einen 625 Lichtjahre entfernten Planeten gemessen. Diese Scheibe gilt als möglicher Entstehungsort neuer Monde.

Keystone-SDA

29.09.2025, 16:00

Das Forschungsteam unter Leitung der Universität Zürich (UZH) untersuchte den Planeten «CT Cha b,» der um einen erst zwei Millionen Jahre alten Stern kreist, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Zum Vergleich: Der Stern unseres Planetensystems, die Sonne, ist vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstanden. «Wir wollen mehr darüber erfahren, wie in unserem Sonnensystem Monde entstanden sind. Das heisst, wir müssen uns andere Systeme ansehen, die sich noch im Aufbau befinden», wurde der UZH-Forscher Gabriele Cugno in der Mitteilung zitiert.

Monde wurden in der Scheibe, die den Planeten umgibt, keine gefunden. Die Forschenden fanden mit Hilfe des Infrarotinstruments MIRI (Mid-Infrared Instrument) des James-Webb-Teleskops aber sieben kohlenstoffhaltige Moleküle innerhalb der Scheibe, darunter Acetylen und Benzol. «Wir sehen, welches Material sich ansammelt, um den Planeten und die Monde zu bilden», erklärte Cugno. Die Ergebnisse wurden am Montag in einer Studie im Fachblatt «The Astrophysical Journal Letters» veröffentlicht.

Seit langem wird vermutet, dass die vier grossen Monde des Jupiters aus einer ähnlichen Scheibe entstanden sind, die den Planeten einst umgab. Hinweise darauf gibt den Forschenden etwa die Tatsache, dass diese Monde auf derselben Ebene um den Jupiter kreisen.

Das Forschungsteam plant nun, weitere junge Planetensysteme mit dem James-Webb-Teleskop zu untersuchen, um die Entstehung von Monden besser zu verstehen.

Meistgelesen

Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland
Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird
Influencerin filmt am Oeschinensee – dann geht eine Kuh auf sie los

Videos aus dem Ressort

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Jetzt wollen Forscher dagegen kämpfen. Die wahre Gefahr im Bodensee lauert auf dem Grund

Jetzt wollen Forscher dagegen kämpfenDie wahre Gefahr im Bodensee lauert auf dem Grund

Dank winziger Amöben. Mit neuer Methode kannst du Torf in Blumenerden aufspüren

Dank winziger AmöbenMit neuer Methode kannst du Torf in Blumenerden aufspüren

Bis zu 40 Prozent Sterblichkeitsrate. Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus

Bis zu 40 Prozent SterblichkeitsrateTödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus