Konklave beginnt: Katholische Kirche wählt neuen Papst

Das Konklave beginnt: Ab Mittwoch wird im Vatikan ein neuer Papst gewählt. Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Papst Franziskus versammeln sich dazu 133 Kardinäle aus aller Welt in der Sixtinischen Kapelle. Der erste Wahlgang findet am Nachmittag statt, mit einer Entscheidung wird aber noch nicht gerechnet. Für die Wahl des Pontifex, dem 267. Papst in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken. Als Favorit gilt bei Medien und Buchmachern Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, die bisherige Nummer zwei des katholischen Kirchenstaats.

07.05.2025