Riesen-Oktopus geht viral Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Von Christian Thumshirn

2.9.2025

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.

01.09.2025

Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.

Von Christian Thumshirn

02.09.2025, 18:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nanoose Bay vor Vancouver Island in Kanada zeigt ein riesiger Oktopus seine beeindruckende Spannweite und bewegt sich direkt auf die Taucherkamera zu.
  • Die Aufnahmen fangen einzigartige Momente ein, in denen der Krake die Kameraausrüstung und den Taucher aus nächster Nähe erkundet.
  • Hinter der scheinbaren Nähe steckt Raffinesse, denn das Verhalten des Oktopus ist ein überraschendes Zusammenspiel von Neugier, Spieltrieb und Interaktion.
Mehr anzeigen

Ein Taucher auf Vancouver Island hat einen aussergewöhnlichen Moment unter Wasser festgehalten: Ein riesiger Pazifik-Oktopus, geschätzt auf drei Meter Spannweite, umarmt die Kamera und «filmt» sich dabei fast selbst.

Die Aufnahmen zeigen die pinke Unterseite des Tieres und seine von Saugnäpfen übersäten Arme, die sich wie ein Schirm über die Kamera spannen – ein faszinierendes Schauspiel der Natur.

Wenn Oktopusse scheinbar kuscheln

Taucher John Roney liess das Tier kurz die Kamera erkunden, die es schliesslich sogar selbst wieder ausschaltete.

Was wie Kuscheln aussieht, ist jedoch nur die halbe Wahrheit.

Im Video-Explainer von blue News erfährst du, warum Kraken tatsächlich so handeln – und warum ihre vermeintliche Zuneigung überraschend clever ist.

