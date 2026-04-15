  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Raumfahrt Zurbuchen warnt vor geopolitischen Spannungen im Weltraum

SDA

15.4.2026 - 11:36

Thomas Zurbuchen war früher Wissenschaftsdirektor der Nasa. Heute ist er an der ETH Zürich. (Archivbild)
Thomas Zurbuchen war früher Wissenschaftsdirektor der Nasa. Heute ist er an der ETH Zürich. (Archivbild)
Keystone

Der frühere Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen sieht die Weltraumforschung durch geopolitische Konflikte belastet. Die aktuelle Spaltung der Wissenschaft sei schlimmer als im Kalten Krieg. Hoffnung biete die gemeinsame Suche nach Leben im All.

Keystone-SDA

15.04.2026, 11:36

«Das Wettrennen in der Forschung ist eine Projektion der geopolitischen Spannung auf die Wissenschaft», sagte der heute an der ETH Zürich tätige Astrophysiker vor Journalisten anlässlich eines Vortrages an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien.

«Tatsache ist, dass Space heute ein Ort ist, wo Krieg geführt wird», so der Forscher mit Schweizer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft. Der Weltraum spielt bei Kriegen wie dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine eine Rolle. Aber auch im übertragenen Sinne gibt es zwischen grossen Raumfahrtnationen ein Kräftemessen.

Es sei etwa nur eine Frage der Zeit, wann China – mit Blick auf aktuelle Entwicklungen – die USA überhole. «Diese Spannung im Weltraum zerteilt die Wissenschaft auf eine Art und Weise, die ich ehrlich schlimmer finde als während des Kalten Krieges.» Seine Hoffnung sei, «dass wir wieder den Weg zueinander finden», so Zurbuchen.

Nachweis von Leben in der Ferne gesucht

Das könne sich vielleicht gerade über die notwendige Zusammenarbeit bei der Suche nach Leben im All erfüllen lassen, so der Professor für Weltraumwissenschaften und -technologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und Leiter der Initiative ETH Zürich Space.

Von 2016 bis 2022 war Zurbuchen Leiter der Wissenschaftsabteilung der Nasa und damit verantwortlich für weit über 100 Missionen mit mehr als 30 Raketenstarts. Auf Zurbuchens Initiative wurde an der ETH Zürich mit dem Wintersemester 2024 ein Master-Studiengang in «Space Systems» gestartet. «Wir haben mit 30 angefangen, sind jetzt so bei 50.» Bei etwa 100 Personen würde man wohl aufhören und kompetitiver werden. Die Nachfrage sei sehr gut – und jüngst auch sehr stark aus den USA gegeben.

Fokus auf Mond sinnvoll

Als Nasa-Chef setzte Zurbuchen unter anderem auf die Suche nach fossilem Leben auf dem Mars. Unter ihm erfolgte auch ein Missionsstart zum Roten Planeten, im Rahmen dessen der Mars-Rover «Perseverance» dorthin gelangte. Die Nasa-Mond-Missionen und der jüngste Erfolg von «Artemis 2», dem bemannten Flug um den Erdtrabanten, scheint derzeit wieder die meiste Aufmerksamkeit auf den Mond zu lenken. Ja, meint Zurbuchen, das sei sinnvoll.

Als passionierter Skifahrer zieht er den Vergleich: Die Erkundung von Mond und Mars sei beides «irgendwie Skifahren», aber doch anders – viel gefährlicher. Und man müsse wirklich geübt sein: «Und ehrlich gesagt, bevor man mit dem Helikopter auf dem Berg abgesetzt wird, sollte man auf dem Bügellift ein wenig probieren, bis man das kann.»

Es soll uns auf dem Mond nicht zu wohl werden

Seine Sorge sei nur, «dass es uns auf dem Mond wohl wird». Bei der «Space Station», der Internationalen Raumstation, gebe es viel Positives, was man über die vergangenen drei Dekaden sagen könne, etwa zu internationaler Kooperation, Tausenden von Experimenten etc. «Tatsache ist, wissenschaftlich oder technologisch ist in den letzten zehn Jahren unglaublich wenig aus der Space Station herausgekommen.» Er hoffe, dass man den Mond erfolgreich erkunden würde, dort viel lerne und dann auch weitergehe.

Der im Jahr 1968 geborene Experte habe «das Vorrecht» gehabt, damals im Raum zu sein, als Artemis als Programm erfunden wurde. Als Zeitzeuge des jüngsten Erfolgs meinte er: «Ich bin einer der ältesten Menschen, die keine Erinnerung ans Apollo-Programm haben. Und zum ersten Mal habe ich Menschen in der Nähe des Mondes gesehen. Und was mich begeistert hat, ist eben die internationale Resonanz von dem, dass wir etwas zusammen tun können.»

Meistgelesen

«Ich dachte, dass ich nicht mehr lebend aus dem WC rauskomme»
Die Waffenruhe vor dem Sturm – was der Iran und die USA gerade wirklich planen
Vance kritisiert Papst und wird von Zwischenrufe unterbrochen – «Sie töten Kinder»

Videos aus dem Ressort

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

In Kriegsspielen greift die KI in 95 Prozent der Fälle zum Atomschlag: Katrin Yuan, Gründerin des Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Council, kommentiert und ordnet beim «Future Symposium» im März 2026 in Zürich ein.

30.03.2026

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI rekonstruierten sie daraus später Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.

19.03.2026

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Hoffnung für die Medizin. Studie: Sauerstoff beeinflusst Regeneration von Gliedmassen

Hoffnung für die MedizinStudie: Sauerstoff beeinflusst Regeneration von Gliedmassen

Nur 22'000 Erdblitze. In der Schweiz schlagen so wenige Blitze ein wie noch nie

Nur 22'000 ErdblitzeIn der Schweiz schlagen so wenige Blitze ein wie noch nie

Vegetation wächst nach. Hoffnung für gerodete Regenwald-Flächen

Vegetation wächst nachHoffnung für gerodete Regenwald-Flächen