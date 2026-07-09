Die Tessiner Regierung hat im Bleniotal einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Auf der Alpe di San Martino in der Gemeinde Acquarossa wurden Montagnacht mindestens neun Ziegen gerissen, die in dieser Zone nicht mit «zumutbaren Massnahmen» hätten geschützt werden können.

Im Tessin soll ein einzelner Wolf mindestens neun Ziegen gerissen haben. Nun darf er erlegt werden. (Symbolbild)

Der Abschuss sei innerhalb des vom Amt für Jagd und Fischerei festgelegten Perimeters auszuführen, teilte die Tessiner Regierung am Donnerstag mit. Die Abschussfreigabe trete am Freitag in Kraft.

Da im Streifgebiet des Wolfes in dieser Region weiterhin Nutztiere auf der Weide stünden, die nicht durch verhältnismässige Massnahmen geschützt werden könnten, müssten weitere Schäden an Nutztieren verhindert werden. Die Voraussetzungen für den Abschuss eines einzelnen Wolfes seien somit erfüllt.