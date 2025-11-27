Die Brandursache ist noch unklar, die Behörden prüfen auch Sicherheitsstandards der verwendeten Bambusgerüste und Netze. Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Die Zahl der Todesopfer eines der tödlichsten Brände in der jüngeren Geschichte der Millionenmetropole steigt immer weiter. Noch immer lodern Flammen in dem Komplex. Rettungskräfte suchen Wohnung für Wohnung nach Überlebenden ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem verheerenden Feuer in Hongkong steigt die Zahl der Toten weiter.

Bei dem Brand kamen mindestens 83 Menschen ums Leben.

Drei Männer wurden unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung festgenommen, darunter die Direktoren und ein Berater einer Baufirma. Mehr anzeigen

Der Brand in einer Wohnanlage in Hongkong hat mindestens 83 Menschen das Leben gekostet. Am Donnerstag wurden weitere Opfer aus dem Hochhauskomplex Wang Fuk Court im nördlichen Hongkonger Bezirk Tai Po geborgen, wie die Behörden mitteilten. Rettungskräfte mit Taschenlampen gingen von Wohnung zu Wohnung, während aus einigen Fenstern der verkohlten Gebäude mit Tausenden Bewohnern weiter Rauch quoll. Aktuelle Videoaufnahmen zeigten noch immer lodernde Flammen in einigen der Wohnungen.

Bei einer Pressekonferenz wurden am Donnerstag keine Angaben dazu gemacht, wie viele Menschen noch vermisst wurden oder in den vom Feuer verwüsteten Gebäuden feststeckten. In der Nacht zuvor hatte der Hongkonger Regierungschef John Lee mitgeteilt, dass der Kontakt zu 279 Personen abgebrochen sei.

Papst Leo XIV. will für Opfer beten

Papst Leo XIV. sprach dem Bischof der chinesischen Stadt und Sonderverwaltungszone am Donnerstag in einem Telegramm sein Beileid aus. Er versprach, für die Verletzten, ihre Familien und die Rettungskräfte zu beten.

Die Feuerwehr kämpft seit Mittwochnachmittag (Ortszeit) gegen die Flammen an, die sich nach ersten Erkenntnissen über ein Bambusgerüst und Baunetze an der Fassade auf sieben der acht Gebäude des Komplexes ausbreiteten. In vier der Hochhäuser waren die Flammen mit Stand Donnerstagnachmittag (Ortszeit) gelöscht, in den drei anderen Gebäuden waren sie unter Kontrolle, wie die Behörden mitteilten.

Der stellvertretende Feuerwehrchef Wong Ka Wing sagte, es sei nicht auszuschliessen, dass man weitere Verletzte finden werde. Laut Feuerwehr wurden bislang mehr als 70 Verletzte gezählt, darunter elf Löschkräfte. Etwa 900 Menschen seien über Nacht in Notunterkünften untergebracht worden.

Lawrence Lee, einer der Bewohner der Anlage, hoffte auf Informationen zum Schicksal seiner Frau. «Als das Feuer ausbrach, habe ich ihr am Telefon gesagt, sie solle flüchten», sagte Lee. «Doch sobald sie die Wohnung verlassen hatte, waren der Korridor und das Treppenhaus komplett in Rauch gehüllt und es war dunkel, daher hatte sie keine andere Wahl, als in die Wohnung zurückzugehen.» Winter und Sandy Chung machten sich nach der Evakuierung aus einem der Hochhäuser Sorgen um ihr Zuhause. «Ich konnte die ganze Nacht lang nicht schlafen», sagte Winter Chung am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP.

Mutmasslicher Verstoss gegen Feuerschutz-Standards

Drei Männer wurden unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung festgenommen, darunter die Direktoren und ein Berater einer Baufirma. Zum Namen des Unternehmens machte die Polizei keine Angaben. Die Behörden vermuten, dass Material, das an der Fassade der Wohngebäude verwendet wurde, den Feuerschutz-Standards nicht entsprach. Dadurch könnte sich das Feuer ungewöhnlich schnell ausgebreitet haben.

Das Feuer brach an einem Baugerüst aus Bambus vor einem 32 Stockwerke hohen Gebäude aus und breitete sich dann auf die anderen Gebäude aus. Dazu trug vermutlich auch der Wind bei.

Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Die Wohnanlage aus den 1980er Jahren bestand aus acht Gebäuden mit fast 2000 Wohnungen für rund 4800 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter viele ältere Menschen. Zuletzt hatte es an der Anlage grosse Renovierungsarbeiten gegeben. Die Hongkonger Antikorruptionsbehörde teilte am Donnerstag mit, sie gehe dem Verdacht von Korruption im Zusammenhang mit dem Renovierungsprojekt nach.

Bambusgerüste sind in Hongkong bei Bau- und Sanierungsprojekten weit verbreitet. Regierungschef Lee kündigte an, dies auf den Prüfstand zu stellen.