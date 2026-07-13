Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe moderiert Ingo Zamperoni die «Tagesthemen» live aus dem Ahrtal – mit Berichten zum Wiederaufbau und Stimmen der Betroffenen.

Anlässlich des fünften Jahrestags der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen werden die ARD-«Tagesthemen» am Montag (21.55 Uhr) live aus dem Ahrtal gesendet. Dafür kommt Moderator Ingo Zamperoni in den Kreis Ahrweiler nach Altenahr, wie ARD mitteilte.

«Die Sendung aus Altenahr unterstreicht, wie bedeutsam es ist, noch einmal hinzuschauen und zu erfahren, was aus den Betroffenen und der Region nach einer solchen Katastrophe geworden ist», sagte Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, der Mitteilung zufolge.

Zamperoni werde in der Sendung auf die Nacht der Flutkatastrophe zurückblicken und selbst auf Spurensuche gehen, hiess es. Ergänzt werde die Sendung durch eine Reportage aus Erftstadt und Bad Münstereifel sowie mit Beiträgen zum Stand des Wiederaufbaus in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

«Tagesthemen» ausser Haus

Für gewöhnlich geht das «Tagesthemen»-Team aus einem Studio in Hamburg auf Sendung. Es gab aber schon mehrere Ausnahmen, bei denen das Nachrichtenmagazin vollständig oder in Teilen auswärts moderiert wurde. So ging Zamperoni 2023 angesichts des historischen Ausstiegs Deutschlands aus der Nuklear-Energie aus dem Atommeiler Isar 2 bei Landshut auf Sendung. 2020 gab es eine «Tagesthemen»-Sendung aus Washington anlässlich der US-Wahlen, 2022 eine Sendung live aus dem ukrainischen Kiew.

Die «Tagesthemen» werden am 13. Juli um 21.55 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Im Nachgang erscheint die Sendung auch in der ARD Mediathek und auf «tagesschau.de».