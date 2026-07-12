Auf der Bahnstrecke zwischen Wil und Bütschwil im Kanton St. Gallen ist ein Regionalzug mit fünf Rindern kollidiert. Personen kamen nicht zu Schaden, alle Tiere jedoch sind tot.

Darum geht's Am späten Samstagabend hat ein Regionalzug in Bazenheid SG fünf Rinder erfasst, die zuvor mutmasslich von einer Weide ausgebrochen waren.

Alle Tiere kamen ums Leben, die Passagiere blieben jedoch unversehrt.

Die Bahnstrecke musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Regionalzug ist am späten Samstagabend in Bazenheid SG mit fünf Rindern kollidiert, wobei alle Tiere ums Leben gekommen sind. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Wil SG und Bütschwil SG. Der Regionalzug war in Richtung Bütschwil SG unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt Bazenheid mit den Tieren zusammenprallte.

Die Rinder seien zuvor mutmasslich von einer Weide ausgebrochen und in den Gleisbereich gelangt, schrieb die Polizei. Die Bahnstrecke blieb für knapp drei Stunden gesperrt und für die betroffenen Passagiere wurden Ersatzbusse organisiert.