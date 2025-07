Wanderer und Helfer stürzen auf Stubaier Höhenweg in den Tod

Das Unglück ereignete sich auf dem Stubaier Höhenweg zwischen der Franz-Senn-Hütte (Foto) und der Starkenburger Hütte. IMAGO/Berlinfoto

Es herrschten Nebel und schlechte Sicht. An einer schmalen Stelle des hochalpinen Wanderwegs kam es zu dem Unglück. Einer der beiden starb, weil er helfen wollte.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Bergwanderer sind auf dem Stubaier Höhenweg in Österreich ums Leben gekommen.

Bei Nebel stürzte ein Alpinist des Bergwanderer-Trios an einer schmalen Stelle in die Tiefe.

Ein Begleiter habe ihn noch abfangen wollen, sei dann aber selbst mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Mehr anzeigen

Zwei Bergwanderer sind auf dem Stubaier Höhenweg in Österreich ums Leben gekommen. Insgesamt seien drei Männer zwischen der Franz-Senn-Hütte und der Starkenburger Hütte unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Bergrettung Tirol. Einer von ihnen sei bei Nebel und schlechter Sicht an einer schmalen Stelle abgestürzt, ein Begleiter habe ihn noch abfangen wollen, sei dann aber selbst mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

«Der Dritte konnte nur noch zuschauen und hat dann um Hilfe gerufen,» sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Herkunft und Alter der Opfer waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Der hochalpine Stubaier Höhenweg gilt als eine der schönsten der Alpen. Für diese mehrtägige Wandertour mit 80 Kilometer Kilometern Länge und knapp 6000 Höhenmetern sind Trittsicherheit, Grundkondition, Schwindelfreiheit und die richtige Ausrüstung nötig.