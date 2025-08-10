  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Boxwelt ist schockiert» Zwei Kämpfer sterben nach Hirnblutungen bei derselben Veranstaltung

tpfi

10.8.2025 - 19:10

Shigetoshi Kotari (l.) bei seinem Kampf über zwölf Runden gegen Yamato Hata.
Shigetoshi Kotari (l.) bei seinem Kampf über zwölf Runden gegen Yamato Hata.
Bild: IMAGO/AFLOSPORT

Der japanische Boxsport steht unter Schock: Bei einer Veranstaltung in Tokio ziehen sich zwei 28 Jahre alte Profis schwere Verletzungen zu – beide sterben einige Tage später.

DPA, tpfi

10.08.2025, 19:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Japan sind zwei Boxer an den Folgen von Hirnverletzungen gestorben.
  • Die Verletzungen erlitten sie in unterschiedlichen Kämpfen während derselben Boxveranstaltung.
  • «Die Boxwelt ist schockiert und tief betroffen über den tragischen Tod von zwei Boxern», teilte WBC-Präsident Mauricio Sulaiman auf der Plattform X mit.
Mehr anzeigen

Zwei japanische Profiboxer sind einige Tage nach Kämpfen bei derselben Veranstaltung ums Leben gekommen. Das berichteten die Boxverbände World Boxing Organization (WBO) und World Boxing Coucil (WBC). Die beiden Boxer Hiromasa Urakawa und Shigetoshi Kotari hatten in jeweils unterschiedlichen Kämpfen am 2. August in der Korakuen-Arena in Tokio geboxt.

«Die Boxwelt ist schockiert und tief betroffen über den tragischen Tod von zwei Boxern», teilte WBC-Präsident Mauricio Sulaiman auf der Plattform X mit. 

Wie die WBO auf Instagram bekanntgab, erlag der 28 Jahre alte Urakawa nach seinem Duell mit Yoji Saito auf «tragische Weise den Verletzungen». Laut Angaben der japanischen Boxkommission erlitt der Sportler eine Hirnblutung. Zu einem Kampf mit acht Runden war der Leichtgewichtler angetreten. Urakawa verlor den Kampf durch technischen Knockout. 

Todesurasche: Hirnverletzung

Shigetoshi Kotari starb laut Mitteilung des Boxverbands WBC im Alter von 28 Jahren ebenfalls an den Folgen einer Hirnverletzung. Informationen der japanischen Boxkommission zufolge handelte es sich dabei auch eine Hirnblutung. 

Nach dem Kampf über zwölf Runden gegen Yamato Hata, der Unentschieden endete, habe der Superfedergewichtler das Bewusstsein verloren und sei in einem Krankenhaus notoperiert worden.

Brian Keller gewinnt in Winterthur seinen ersten Boxkampf

Brian Keller gewinnt in Winterthur seinen ersten Boxkampf

Brian Keller, der ehemals «berühmteste Häftling der Schweiz», hat im Juli 2025 seinen ersten offiziellen Boxkampf gewonnen. In Winterthur siegte er am Samstagabend vor rund 800 Kampfsportfans gegen den Franzosen Claude Wilfried.

26.04.2025

Meistgelesen

Bombenangriff zerstört russischen Kommandoposten – 25 Soldaten tot +++ Badende nahe Odessa sterben bei Explosionen
Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee
Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf
Ungewöhnlicher Stammbaum im Unterwallis enthüllt
Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone