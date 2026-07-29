In der Nacht auf Mittwoch sind bei einem Autounfall in der Nähe der Alp Chläui bei Mädris-Vermol SG ein 18-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau gestorben. Zwei weitere Insassen verletzten sich. Ihr Auto kam von der Strasse ab und stürzte einen Hang hinunter.

Das Auto kam von der Strasse ab und stürzte rund 100 Meter einen Hang hinunter.

Die vier Personen waren kurz nach 2.00 Uhr von der Alp Hochsäss in Richtung Alp Chläui unterwegs, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Dabei kam das Auto von der Strasse ab, überschlug sich in einem steilen Hang mehrmals und kam nach rund 100 Metern zum Stillstand.

Ein 18-Jähriger und eine 19-Jährige wurden dabei tödlich verletzt. Ein 21-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Ein 17-Jähriger konnte sich nach dem Unfall mit leichten Verletzungen selbständig in die naheliegende Alp Chläui begeben. Die dort anwesenden Personen alarmierten daraufhin den Notruf.

Helikopter der Rega sowie der Alpine Air Ambulance flogen die beiden Verletzten in ein Spital. Alle vier Personen sind gemäss Mitteilung Schweizer Staatsangehörige und in der Region wohnhaft.

Die Kantonspolizei St. Gallen gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Auskunft darüber, welche Person das Fahrzeug lenkte. Dies sei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme und Bergung gestalteten sich aufgrund des abgelegenen Unfallortes für die Einsatzkräfte herausfordernd, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Verstorbenen und auch das Unfallauto wurden mit Helikoptern aus dem Gebiet ausgeflogen. Im Einsatz stand auch ein privates Unternehmen mit Helikoptern.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei St. Gallen den Unfallhergang.