Nach einem versuchten Einbruch in Ponte Capriasca im Tessin sind zwei in Italien wohnhafte Männer festgenommen worden. Sie wurden kurz nach der Tat von Mitarbeitenden des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit angehalten, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Zwei Männer sind nach einem versuchten Einbruchdiebstahl in der Region Lugano festgenommen worden. (Symbolbild)

Die Ermittlungen seien nach der Meldung eines versuchten Einbruchdiebstahls in ein Wohnhaus am 31. Juli in Ponte Capriasca eingeleitet worden, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), der Tessiner Staatsanwaltschaft und der Tessiner Kantonspolizei.

Dank rascher Abklärungen seien die Behörden auf einen 29-jährigen Mexikaner und einen 34-jährigen Italiener gestossen. Angehalten worden seien die beiden im Gebiet der Gemeinde Rivera. Sie befanden sich in einem Fahrzeug mit italienischen Kennzeichen, in dem verschiedene Einbruchswerkzeuge gefunden wurden.

Den beiden Männern werde versuchter Einbruchdiebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der 29-Jährige müsse sich zudem wegen eines Verstosses gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verantworten.

Die Ermittlungen sollen allfällige Verantwortlichkeiten für weitere Delikte klären, die auf kantonalem und nationalem Gebiet verübt wurden, wie es abschliessend hiess