Nach Unfällen am Ätna sterben zwei Wanderer. Archivbild: dpa

Nach mehreren Unfällen am Vulkan Ätna auf Sizilien sind zwei Wanderer ums Leben gekommen. Ein Mädchen wird verletzt.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Wanderungen rund um den winterlichen Vulkan Ätna sind zwei Männer ums Leben gekommen.

Ein 17-Jähriger war in einem Hochtal am Südosthang des Vulkans unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe stürzte.

Ein 60-jähriger Wanderer stürzte und schlug mit dem Kopf auf Eis auf. Er verstarb noch vor dem Eintreffen im Spital. Mehr anzeigen

Ein 17-Jähriger war auf einem Wanderweg in einem Hochtal am Südosthang des Vulkans unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe stürzte. Jemand habe seine Hilferufe gehört und Alarm geschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Retter konnten ihn an der unzugänglichen Stelle mit Hilfe eines Helikopters bergen. Er starb jedoch Stunden später im Krankenhaus.

Fast zur gleichen Zeit ging ein weiterer Alarm ein, sodass die Rettungskräfte gleich wieder in Richtung Ätna starten mussten. Ein 60-jähriger Wanderer war offenbar ausgerutscht. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf Eis auf. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht, doch bei der Ankunft dort konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

Auch 16-jähriges Mädchen verunglückt

Warum es zu den Unfällen kam, war zunächst unklar. Jedoch liegt in einigen Bereichen des Berges Schnee.

Ein dritter Unfall ereignete sich an einem anderen Hang, der bei strahlendem Wetter von vielen Touristen und Wanderern besucht wurde. Ein 16-jähriges Mädchen stürzte beim Schlittenfahren und schlug mit dem Kopf auf, die Jugendliche wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.