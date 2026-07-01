Wie aus dem Nichts tauchen auf der Spitze des Empire State Buildings in rund 440 Metern Höhe zwei Menschen auf. Was hinter der gefährlichen und nicht genehmigten Aktion steckt.

Darum geht's Zwei Personen sind auf die Spitze des Empire State Buildings geklettert.

Dort enthüllten sie ein Plakat mit einer Friedensbotschaft. Das Paar wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam benommen.

US-Medienberichten zufolge haben sich die Beiden bei der Aktion verlobt.

Zwei Menschen sind auf die Spitze des weltberühmten Empire State Buildings geklettert und haben dort in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft enthüllt. «When the power of love beats the love of power the world knows peace» (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiss die Welt, was Frieden ist), stand auf dem Plakat – ein Zitat, das dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.

Paar soll sich verlobt haben

Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur. Mithilfe der Polizei habe die Situation aber schnell unter Kontrolle gebracht werden können und es habe keinerlei Gefahr für Menschen in dem Gebäude gegeben. Die beiden Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den beiden Menschen um ein russisches Extremkletterer-Paar, über das es auch einen Dokumentationsfilm gibt. Den Berichten zufolge verlobte sich das Paar auf der Spitze des Empire State Buildings.