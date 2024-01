Zwei Menschen sind gestorben, nachdem im Wohnheim, in dem sie zuhause waren, ein Feuer ausgebrochen ist. Kantonspolizei Zürich

In einer Institution für Menschen mit einer geistigen Behinderung in Uster ZH ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin und ein Bewohner der Einrichtung sind gestorben.

Eine Bewohnerin und ein Bewohner des Heims sind dabei gestorben.

Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Mehr anzeigen

Kurz nach 21.30 Uhr am Mittwochabend geht der Notruf ein: In einem Wohnheim für geistig Behinderte ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist rasch am Ort und lokalisiert den Brandherd in einer Wohngruppe.

Doch für zwei geistig Behinderte, die dort lebten, komen die Retter zu spät. Eine 31-Jährige und ein 34-Jähriger sind beim Brand ums Leben gekommen. Dies meldet die Kantonspolizei Zürich.

Vier weitere Insassen der Einrichtung, drei Männer und eine Frau sowie eine Betreuerin werden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in Spitäler gebracht, wie es in der Polizeimeldung weiter heisst.

Die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei des Forensischen Instituts Zürich untersuchen, was zum Brand geführt hat.

