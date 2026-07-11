Bei Gleitschirmunfällen in den Alpen sind zwei Menschen zu Tode gekommen. Eine 28-Jährige stürzt mit ihrem Gleitschirm ab – sie wird hoch oben auf einem Baum entdeckt. Bei einem Tandem-Flug stürzt ein Pilot auf der Seiser Alm zu Tode. Seine Passagierin hat viel Glück.

Eine 28-jährige Hessin verunglückt beim Paragleiten im Stubaital, ein Pilot stibt bei einem Tandemflug auf der Seiser Alm in Südtirol. (Symbolbild)

Darum geht’s Bei zwei Gleitschirm-Unfällen in den Alpen sterben eine 28-Jährige Deutsche und ein 58 Jahrer alter Pilot bei einem Tandem-Sprung.

Die deutsche Gleitschirmfliegerin wird in Tirol nach dem Absturz hoch oben auf einem Baum entdeckt.

Beim Absturz eines Tandem-Gleitschirms in Südtirol stirbt der 58 Jahre alte Pilot aus Italien kurz nach dem Start. Zusammenfassung erstellt mit

Eine junge Frau aus Hessen ist beim Gleitschirmfliegen in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Wie die österreichische Polizei am Samstag mitteilte, stürzte die 28-Jährige am Vortag in einen Wald bei Neustift im Stubaital und krachte gegen einen Baum. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Ein Mann, der in dem Wald unterwegs war, bemerkte die leblose Frau, die in rund 40 Meter Höhe in einer Baumkrone hing, und alarmierte die Einsatzkräfte, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte der Sender ORF darüber berichtet. Wieso die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis abstürzte, war vorerst unklar.

Tragödie bei Tandem-Flug auf der Seiser Alm

Beim Absturz eines Tandem-Gleitschirms in Südtirol ist der 58 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Eine 29 Jahre alte deutsche Urlauberin, die der Italiener huckepack genommen hatte, blieb nach Angaben der Rettungskräfte unverletzt. Das Unglück ereignete sich auf der Seiser Alm in der Nähe eines Sessellifts auf fast 2000 Metern Höhe. Vermutet wird, dass der Mann nach dem Start gesundheitliche Probleme bekommen hatte und deshalb die Kontrolle über das Gerät verlor.

In Südtirol sind an vielen Orten Tandem-Flüge mit kommerziellen Anbietern möglich. Dabei fliegen Paraglider mit unerfahrenen Urlaubern aus der Höhe ins Tal. Bei dem tödlich verunglückten Mann soll es sich um einen sehr erfahrenen Piloten aus der norditalienischen Gemeinde Kastelruth gehandelt haben. Die Polizei nahm wie üblich in solchen Fällen Ermittlungen auf.

Das Unglück, das sich am Freitag gegen 14.30 Uhr ereignete, wurde von mehreren Augenzeugen beobachtet. Demnach lenkte der Pilot unmittelbar nach dem Start seinen Gleitschirm plötzlich zurück in Richtung Startpunkt, bevor er offensichtlich die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Möglicherweise habe er einen Schwächeanfall erlitten, hiess es.

Die Bergwacht rückte mit einem Helikopter an. Alle Wiederbelebungsmassnahmen hatten jedoch keinen Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen. Zur Herkunft der Deutschen machten die Behörden zunächst keine Angaben.