Betriebsausflug endet tödlich Zwei deutsche Polizisten in Österreich verunglückt

dpa

23.8.2025 - 19:04

Die verunglückten Polizisten waren auf einem genehmigten Betriebsausflug unterwegs.
Die verunglückten Polizisten waren auf einem genehmigten Betriebsausflug unterwegs.
Symbolbild: Matthias Röder/dpa

Eine Gruppe deutscher Polizisten ist auf Motorrädern in Tirol unterwegs. Bei einem Unfall stirbt einer der Beamten. Ein Kollege stürzt ebenfalls und verletzt sich schwer.

DPA

23.08.2025, 19:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Motorradreise in Österreich sind zwei deutsche Polizisten verunglückt.
  • Ein 52-Jähriger kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto und wurde dabei tödlich verletzt.
  • Ein 46-jähriger Kollege musste scharf abbremsen und sei dabei ebenfalls mit seinem Motorrad gestürzt – er wird schwer verletzt.
Mehr anzeigen

Bei einer Reise in Österreich sind zwei deutsche Polizisten verunglückt. Sie waren in einer Gruppe auf Motorrädern unterwegs. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg) starb noch an der Unfallstelle in Elmen in Tirol, wie die Polizei berichtet. Sein 46 Jahre alter Kollege wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht. 

Wie die Stuttgarter Polizei berichtete, waren die Polizisten auf einem genehmigten Betriebsausflug unterwegs. «Dies war ein Ausflug privater Natur, welcher der Stärkung des Teamgeistes und des Zusammenhalts dient», teilte der stellvertretende Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Tobias Kutter, der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Polizisten waren auf privaten Motorrädern unterwegs

«Die Kollegen waren mit privaten Motorrädern unterwegs und befanden sich nicht auf einer Dienstreise», erklärte Kutter. Bei der österreichischen Polizei war hingegen zunächst von einer Dienstreise die Rede gewesen. 

Der 52 Jahre alte deutsche Beamte sei am Freitag mit sechs Kollegen unterwegs gewesen, teilte die österreichische Polizei mit. Er sei in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, unter dem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden. 

Der 46-Jährige habe scharf abbremsen müssen und sei dabei mit seinem Motorrad gestürzt. Die Insassen des Autos blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

