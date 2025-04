Tödlicher Stunt: Zwei S-Bahn-Surfer in Berlin gestorben

Zwei S-Bahn-Surfer in Berlin gestorben: Die beiden fahren am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof Nikolassee auf einer Bahn mit. Die Fahrt auf dem Dach endet für beide tödlich – zum genauen Unfallhergang kann die Polizei aber noch nichts sagen.

27.04.2025