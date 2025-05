Tonnenschwere «Kunst-Kugel» walzt über abschüssige Strasse

Unbekannte brachten die Kugel ins Rollen - der Bürgermeister ist erbost. Bild: dpa

Einen Kreisverkehr in Detmold ziert ein Kugelkunstwerk. Nachdem ein Sturm die Aufhängungen zerstört, bringen Unbekannte die Kugel letzte Nacht ins Rollen. Jetzt wurde sie geborgen.

DPA, tpfi dpa

Unbekannte haben in Detmold ein riesiges Kugelkunstwerk auf einem Kreisverkehr gelöst.

Die vier Meter grosse Kugel rollte nach etwa 50 Metern in einen Strassengraben.

Eine Strassenlaterne und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt.

Unbekannte haben in Detmold ein riesiges Kugelkunstwerk auf einem Kreisverkehr gelöst und eine abschüssige Strasse heruntergerollt. Wie die Stadt mitteilte, wurde die rote Kugel nun zehn Stunden nach dem Vorfall vom Technischen Hilfswerk (THW) geborgen und zum Bauhof der Stadt transportiert.

In der Nacht rollte die vier Meter grosse Kugel nach etwa 50 Metern in einen Strassengraben, wie die Polizei in Detmold mitteilte. Eine Strassenlaterne und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. «Das ist ein ungeheuerlicher Eingriff in den Strassenverkehr, der schlimmste Folgen hätte haben können», empörte sich der Bürgermeister.

Unbekannte öffneten in der Nacht den Bauzaun

Die zwei Tonnen schwere Kugel ziert normalerweise einen Kreisverkehr. Die Aufhängungen waren nach einem Sturm Anfang April an zwei Stellen gerissen. Daraufhin war die Kugel in das Kiesbett des Kreisverkehrs gesetzt und zusätzlich durch Spanngurte, Ketten und einen Bauzaun provisorisch gesichert worden. Da kurzfristig keine neue Aufhängung hergestellt werden konnte, entschied die Stadt in der letzten Aprilwoche die Entfernung der Kugel durch einen Sondertransport.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten in der Zwischenzeit Unbekannte jedoch nun in der Nacht den Bauzaun und lösten die Verankerungen der Kugel mutwillig. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.