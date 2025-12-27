Skigebiet La Plagne im Südosten Frankreichs. Bei zwei Lawinenabgängen in den französischen Alpen gab es Tote und Verletzte. Archivbild: dpa

Gleich zwei tödliche Unglücke ereignen sich am Freitag in den Bergen Frankreichs. Mehrere verletzte Personen mussten in Spitäler eingeliefert werden.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den französischen Alpen sind bei zwei Lawinenabgängen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Eine Lawine im Skigebiet La Plagne in den Savoyen tötete einen 60 Jahre alte Bergführer.

Im Gebiet Valloire fiel ein Skitourengeher einem Lawinenabgang zum Opfer. Mehr anzeigen

Bei Lawinenabgängen in den französischen Alpen sind Medienberichten zufolge zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Eine Lawine riss demnach am Freitag eine Gruppe mit, die abseits der Pisten im Skigebiet La Plagne in den Savoyen unterwegs war, etwa auf 2500 Metern Höhe.

Der 60 Jahre alte Bergführer der Gruppe erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Er konnte zunächst von Rettungskräften wiederbelebt werden, starb aber laut französischen Medien später im Krankenhaus. Eine 50-jährige Frau aus der Gruppe wurde demnach verletzt mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Zwei weitere Skifahrer mit leichteren Verletzungen seien ebenfalls in Spitäler gebracht worden, teilten Medien unter Berufung auf die Bergrettung mit. Für das Skigebiet La Plagne habe zuletzt eine begrenzte Lawinengefahr, hiess es unter Verweis auf den Bergwetterbericht des französischen Wetterdienstes.

Vier Menschen im Gebiet Valloire mitgerissen

Eine weitere Lawine traf am Freitag das Gebiet Valloire. Sie riss Berichten zufolge vier Menschen mit, die auf einer Skitour auf etwa 2300 Metern Höhe unterwegs waren. Einer von ihnen habe ebenfalls einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und nicht wiederbelebt werden können.