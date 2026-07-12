Bei Schüssen auf einem Salsa-Festival in der kanadischen Stadt Toronto sind zwei Menschen getötet worden.

Rettungssanitäter rücken zu einem Vorfall bei der Veranstaltung «Salsa on St. Clair» in Toronto aus. Bei Schüssen auf einem Salsa-Festival in der kanadischen Stadt Toronto sind Menschen getötete worden. Foto: Keito Newman/The Canadian Press/AP/dpa

Mindestens sechs weitere wurden von Schüssen verletzt, wie die Polizei der Grossstadt im Südosten Kanadas auf der Plattform X mitteilte. Der oder die Täter seien noch nicht gefasst. Die Polizei bleibe zunächst weiter vor Ort.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall kurz nach 20.00 Uhr Ortszeit am Samstagabend (2.00 Uhr MESZ/Sonntag) bei dem Festival «Salsa on St. Clair» in der Hafenstadt am Lake Ontario. Dort feierten Menschen mit lateinamerikanischer Musik auf der Strasse. Das Festival mit Musik, Künstlern und lateinamerikanischen Spezialitäten zieht laut der Webseite der Organisatoren jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Strassen des Stadtteils Hillcrest Village.