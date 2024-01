200 bis 300 Personen haben am Freitagabend in Bern gegen Rassismus und für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Bild: Keystone

200 bis 300 Personen haben am Freitagabend in Bern gegen Rassismus und für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der Jungen Grünen Schweiz.

Sie wollen ein Zeichen «gegen Hass und Hetze» und für Zusammenhalt, Toleranz und Demokratie setzen.

Rechtsextreme Gruppen wie die Junge Tat verbreiteten auch in der Schweiz Hass und Hetze, so die Demonstrierenden. Mehr anzeigen

Mit der bewilligten Kundgebung auf dem Münsterplatz und einem kurzen Umzug durch die Stadt wollten sie ein Zeichen setzen «gegen Hass und Hetze» und für Zusammenhalt, Toleranz und Demokratie. «Wir demonstrieren bunt und friedlich», sagte eine der Organisatorinnen zu Beginn der Kundgebung.

In Europa seien Rechtsextremismus und Faschismus wieder am Erstarken, hiess es in einem Aufruf. Nach den Grossdemos in Deutschland gegen die AfD folge nun ein erstes Mal die Schweiz. Rechtsextreme Gruppen wie die Junge Tat verbreiteten auch in der Schweiz Hass und Hetze. Wer rechtsextreme Positionen kopiere und massenhafte Abschiebungen fordere, mache sich zum Wegbereiter für menschenverachtendes Gedankengut.

