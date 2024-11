Fahndung Kapo Bern Die beiden Männer werden verdächtigt, an einer Körperverletzung im Milchgässli in Bern im April 2024 beteiligt gewesen zu sein. Bild: Kapo Bern Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnten die mutmasslichen Täter ermittelt werden. Bild: Kapo Bern Fahndung Kapo Bern Die beiden Männer werden verdächtigt, an einer Körperverletzung im Milchgässli in Bern im April 2024 beteiligt gewesen zu sein. Bild: Kapo Bern Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnten die mutmasslichen Täter ermittelt werden. Bild: Kapo Bern

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstag zwei mutmassliche Gewalttäter festgenommen, nachdem sie unverpixeltes Bildmaterial von den zwei Männern publiziert hatte. Die beiden werden verdächtigt, an einer Körperverletzung in Bern beteiligt gewesen zu sein.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstag zwei mutmassliche Gewalttäter festgenommen.

Zuvor wurde unverpixeltes Bildmaterial von den zwei Männern veröffentlicht.

Sie werden verdächtigt, im April 2024 im Milchgässli in der Stadt Bern an einer Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein. Mehr anzeigen

Es handle sich um zwei 18-jährige Männer, teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mit. Am Vormittag hatte diese bekannt gegeben, dass sie auf ihrer Webseite unverdecktes Bildmaterial der gesuchten Personen veröffentlicht habe.

Bei dem Vorfall im April 2024 im Milchgässli in der Stadt Bern war ein Mann mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt worden.

zc, sda