Am betroffenen Hang kam es bereits 2018 zu einem grossen Rutsch, wie dieses Archivbild zeigt. Bild: Keystone

Um bis zu 40 Meter pro Tag bewegt sich ein Hang bei der Gemeinde Wattenwil BE. Nun wurde das betroffene Gebiet gesperrt und die Anwohner*innen evakuiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Gemeinde Wattenwil BE ist ein Hang ins Rutschen geraten.

Die Erdmassen bewegen sich teilweise mit bis zu 40 Meter pro Tag.

Nun darf das betroffene Gebiet nicht mehr betreten werden. Mehr anzeigen

Im Herbst 2023 hat sich im Gebiet Ahörndler bei Wattenwil BE ein Rutschgebiet reaktiviert. In den vergangenen Wochen sind nun erste Risse aufgetreten, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Derzeit staut sich der Grossteil der Rutschmasse in einem Hanggebiet. Teilweise bewegen sich die Massen mit bis zu 40 Metern pro Tag, wie die Gemeinde mitteilt.

Das gesamte Rutschgebiet misst rund 50 Hektar und das Volumen wird auf etwa fünf Millionen Kubikmeter geschätzt. Verantwortlich für den Rutsch könnten die starken Regenfälle im Herbst 2023 sein, gefolgt von Schnee und Schmelze im letzten Winter.

Durch die umstürzenden Bäume besteht laut der Gemeinde Lebensgefahr. Deshalb werden die Liegenschaften bei Schattenhalb vermutlich nicht mehr bewohnt werden können. Die Betroffenen seien in einer privaten Unterkunft untergebracht worden.

Das betroffene Gebiet darf per sofort nicht mehr betreten werden. Dies gilt auch für den Wanderweg durch das Gebiet.